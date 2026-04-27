김원기, 민주당 의정부시장 후보 확정…“본선 승리로 보답”
더불어민주당 경기 의정부시장 후보로 김원기 예비후보가 확정됐다.
더불어민주당 경기도당은 지난 26일 의정부시장 후보 경선을 통해 김원기 예비후보를 최종 후보로 확정했다.
김 후보는 당원과 시민들의 지지에 감사를 표하며 본선 승리를 통해 의정부의 변화를 이끌겠다는 의지를 밝혔다.
김 후보는 “결선을 통과해 최종 후보로 선출된 것은 시민과 당원의 뜻이 모인 결과”라며 “무너진 의정부를 다시 세우고 시민이 주인이 되는 시정을 만들라는 명령으로 받아들이겠다”고 말했다. 이어 “그 뜻을 겸허하게 받아 반드시 성과로 보답하겠다”고 강조했다.
그는 오는 6월 3일 지방선거 승리를 목표로 당내 결속을 강조했다. 김 후보는 “경선을 통해 민주당이 더욱 단단해졌다”며 “이제는 원팀으로 힘을 모아 의정부 발전을 위해 나아가야 한다”고 밝혔다.
또한 의정부가 재정위기와 지역경제 침체, 반환공여지 개발 지연, 교통혁신 정체 등 복합적인 문제에 직면해 있다고 진단하며, 이를 해결할 적임자로서 자신을 내세웠다.
그는 “말이 아닌 결과로 증명하고 정치와 행정으로 답할 수 있는 후보가 필요하다”며 “준비된 후보로서 위기를 돌파하겠다”고 말했다.
경선에 참여한 안병용·심화섭·오석규·정진호 후보에 대해서도 감사의 뜻을 전하며 “각 후보의 정책과 비전은 의정부 발전의 소중한 자산”이라고 평가했다. 아울러 공정한 경선 운영을 위해 노력한 박지혜·이재강 국회의원에게도 경의를 표했다.
김 후보는 “시민의 목소리를 가장 먼저 듣고 민생을 최우선으로 살피는 시장이 되겠다”며 “압도적인 승리로 의정부의 변화를 시작하겠다”고 밝혔다. 이어 “반드시 해내겠다. 시민이 말하면 김원기가 한다”고 지지를 호소했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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