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[여긴 어디] 붉은 철쭉과 황홀한 야경 ‘모양성’

입력:2026-04-27 09:22
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전북 고창군 고창읍성은 1453년 외침을 막기 위해 백성들이 자연석을 쌓아 만든 성곽이다. 고창의 옛 이름 ‘모량부리’를 따라 ‘모양성(牟陽城)’이라고도 불린다. ‘모’는 보리를, ‘양’은 태양을 뜻한다. 성 둘레 1684m에 높이 4~6m로, 동·서·북문과 옹성(성문 밖에 원형으로 만든 작은 성), 치성(성벽 바깥에 덧붙여 쌓은 벽), 해자(성벽을 따라 판 방어용 연못) 등 방어 시설을 두루 갖췄다.

성의 정문은 북문인 공북루다. 앞면은 주춧돌에 나무 기둥을 세우고, 뒷면은 화강암 기둥에 다시 나무 기둥을 세운 2층 누각이다. 동쪽 치성에 올라서면 발아래 산허리를 휘돌아가는 성곽길이 한눈에 내려다보인다. 그 길을 따라 붉은 철쭉꽃이 줄지어 핀 모습은 한 폭의 그림이다. 멀리 고창 읍내가 한눈에 들어오는 전망도 일품이다. 해가 지고 나면 조명을 받은 성곽 일대가 황홀한 야경을 선사한다.

글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

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