경기도, 94억 투입해 여의도 13배 산림 ‘숲가꾸기’ 추진
경기도가 94억원을 투입해 여의도 면적의 13배에 달하는 산림을 대상으로 체계적인 숲가꾸기 사업에 나선다.
경기도는 4월부터 총사업비 94억4000만원을 들여 38.92㎢(3892㏊) 규모 산림에 대해 ‘맞춤형 숲가꾸기 사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 탄소흡수원 기능을 강화하고 지속가능한 산림자원을 조성하기 위한 핵심 정책으로 추진된다.
숲가꾸기 사업은 도내 31개 시·군 산림 속 나무 간 밀도를 조절하고 생육환경을 개선해 건강한 산림을 만드는 데 목적이 있다.
관리가 부족한 산림은 나무 간 경쟁이 심화돼 생육이 저하되고, 낙엽과 가지 등 연료물질 축적으로 산불 피해가 커질 수 있어 체계적인 관리가 필요하다.
이에 따라 도는 조림지가꾸기와 어린나무가꾸기를 통해 초기 생육을 안정화하고, 솎아베기 작업으로 적정 밀도를 유지할 계획이다. 또한 산림 내 연료물질을 제거하는 산물수집과 산불예방 숲가꾸기도 병행해 산불 위험을 낮춘다.
사업의 품질과 투명성 확보를 위해 4월부터 5월까지 산림청과 합동으로 현장 점검도 실시한다. 대상지 선정의 적정성부터 설계, 감리, 시공 전반을 점검하고 사업비 산정 기준을 검증해 부실 사업을 사전에 차단할 방침이다. 작업자 안전관리와 국고보조금 집행 여부도 집중적으로 확인한다.
아울러 도는 사유림 소유주를 대상으로 ‘산주직접 숲가꾸기’ 제도 참여를 독려한다. 이 제도는 산주가 직접 사업을 신청해 지자체에 위탁하거나 스스로 시행할 수 있도록 한 것으로, 비용과 전문성 부족으로 관리에 어려움을 겪는 산주들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 현재 각 시·군은 2027년도 사업 수요를 접수 중이다.
김일곤 도 산림녹지과장은 “숲가꾸기는 탄소중립 녹색성장 기본계획 중 탄소흡수원 보호를 위한 핵심 정책”이라며 “체계적인 현장 관리와 점검을 통해 건강하고 가치 있는 숲을 조성하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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