[속보] 코스피, 장중 최고치 또 경신…6557.78
코스피가 27일 장 초반 6557선을 넘어서며 기존 장중 사상 최고치를 또다시 갈아치웠다.
이른바 역대급 ‘불장’ 랠리가 이어지면서 국내 증시 시가총액은 사상 처음으로 6000조원을 돌파했다.
이날 오전 9시4분 현재 코스피는 전장보다 67.35포인트(1.04%) 오른 6542.98을 나타내고 있다.
지수는 전장 대비 57.97포인트(0.90%) 상승한 6533.60으로 출발한 직후 곧바로 강한 매수세가 몰리며 뚜렷한 우상향 곡선을 그렸다.
특히 개장 직후인 오전 9시1분쯤에는 코스피 지수가 6557.78까지 치솟으며, 불과 4거래일 전인 지난 23일 기록했던 기존 장중 최고치(6557.76)를 근소하게 뛰어넘어 새 역사를 썼다.
한편 같은 시각 코스닥지수 역시 전장보다 9.12포인트(0.76%) 상승한 1212.96을 기록하며 강한 동반 상승 흐름을 보이고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사