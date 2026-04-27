첫 ‘노동절’ 공휴일 앞두고 ‘반값 휴가’ 지원 확대
총 14만 5000명 수혜… 비수도권 근로자 대상 지역 상생 포인트 추가 지급
문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 5월 1일 노동절을 맞아 근로자들의 보편적 ‘쉴 권리’를 보장하고 대·중소기업 간 복지 격차를 해소하기 위해 ‘근로자 휴가지원사업’ 참여기업을 확대한다고 27일 밝혔다. 모집 규모를 당초 10만 명에서 14만 5000 명으로 대폭 늘려 4월 27일부터 추가 모집을 진행한다.
근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만 원을 적립하면 기업과 정부가 각각 10만 원을 추가 지원해 총 40만 원의 휴가 지원금을 조성하는 방식이다. 이번 추가 모집은 고물가로 위축된 국내여행 시장에 활력을 불어넣고, 대기업 협력사 근로자까지 복지 혜택을 넓히는 상생 협력 확산에 방점을 뒀다. 관광공사는 최근 CJENM이 협력사 근로자 300명의 휴가비를 분담한 사례 등을 바탕으로 대기업·공공기관의 ESG 경영과 연계한 확대 방안을 마련할 계획이다.
관광공사는 이번 사업을 통해 비수도권 소재 근로자 5만 명에게 2만 포인트를 추가 지급해 총 42만원 상당의 휴가비를 제공한다. 기존에 참여했던 근로자에게도 동일하게 적용된다. 지방 근로자의 처우를 개선하는 한편 거주 지역 근교의 매력을 재발견하는 여행으로 지역 내수 경제 선순환을 이끌겠다는 구상이다.
아울러 최근 연차를 나눠 짧게 자주 떠나는 틈새 휴가 트렌드를 겨냥해 다양한 할인 프로모션도 진행한다. 신규 가입자 1만 명에게는 선착순으로 포인트를 지급하고, 오는 30일부터 6월 30일까지 KTX 열차 및 렌터카 30% 할인 혜택을 제공한다. 자세한 내용은 전용 온라인 몰 ‘휴가샵(www.휴가샵.com)’에서 확인할 수 있다.
근로자 휴가지원사업 참여는 기업 단위로 진행된다. 참여를 희망하는 기업은 근로자 휴가지원사업 누리집에서 신청할 수 있으며, 전담 지원센터(1670-1330)를 통해서도 확인할 수 있다.
김석 관광공사 국민관광실장은 “중소기업뿐 아니라 최근 대기업에서도 협력 근로자 휴가비를 지원하는 등 상생협력 차원의 관심이 높다”며 “특히 지방 근로자에 대한 우대 혜택이 지역관광에 큰 힘이 되기를 기대한다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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