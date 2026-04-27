전남도, 남도장터서 수산물 소비촉진 온라인 기획전
5월말까지 전복·민물장어 최대 30% 할인
전남도는 최근 소비부진과 가격하락으로 어려움을 겪고 있는 전복과 민물장어 양식업계를 지원하기 위해 ‘가정의 달 수산물 소비촉진 온라인 기획전’을 실시한다고 밝혔다.
이번 기획전은 5월 31일까지 남도장터 온라인 쇼핑몰에서 진행되며, 산지에서 어업인이 직접 생산한 전복과 민물장어를 기존가보다 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.
특히 5월 가정의 달 연휴 기간(1~5일, 23~25일)에는 가족 단위 소비가 늘어날 것으로 예상돼, 소비자들이 신선한 수산물을 온라인으로 저렴하게 주문할 수 있을 것으로 기대된다.
전남도는 앞선 지난 3월 풀무원푸드앤컬처와의 업무협약을 통해 휴게소 전복 특화메뉴 9종을 개발했다. 5월에는 오뚜기와 협력해 국산 전복을 원료로 한 전복죽을 출시할 예정이다. 향후 단체급식과 판촉행사 등을 지원해 연간 전복·민물장어 등 수산물 169t 소비를 목표로 하고 있다.
손영곤 전남도 수산유통가공과장은 27일 “중동사태에 따른 유가 급등 등 국제정세가 불안정한 시기인 만큼 수산물 소비부진으로 경영난이 가중되는 어업인 지원을 위한 내수 진작과 유통 활성화 사업을 적기에 추진하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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