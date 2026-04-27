관광공사-에어로케이항공, 청주공항 중심 외래객 유치 확대
일본·대만 전세기 유치 및 지역 특화 관광상품 개발 등 공동 마케팅 추진
한국관광공사는 24일 서울 중구 관광공사 서울센터에서 에어로케이항공과 청주국제공항을 활용한 외래객 유치 확대 및 지역관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 대통령 주재 확대국가관광전략회의에서 지방공항 기반 관광 활성화의 중요성이 강조됨에 따라 수도권에 집중된 외국인 관광객 입국 구조를 지방공항으로 분산하고 지역 관광 수요를 확대하기 위해 마련됐다. 청주공항은 중부권 거점공항으로서 성장 잠재력이 높아 지방공항 기반 인바운드 확대의 핵심 거점으로 꼽힌다.
올해 1분기 청주공항 국제선 여객은 전년 대비 67.6% 증가하는 등 빠른 성장세를 보이고 있으나, 전체 이용객 대비 외래객 비중은 11% 수준에 머물러 추가 성장 여력이 크다. 아울러 청주공항 국제선의 약 70%를 운항 중인 에어로케이항공은 아시아 주요 노선 확대를 통해 지방공항 기반 방한 외래객 유치의 핵심 항공사로 자리잡고 있다.
두 기관은 외래객 공동 유치를 통해 2028년까지 에어로케이항공의 청주공항 외래객 비중을 현재 약 11%에서 최대 35% 수준까지 확대할 방침이다. 이번 협약을 계기로 항공 노선 연계 지역 특화 관광상품 개발, 전세기 유치 및 청주공항 연계상품 기획·모객 지원, 해외 여행업계 팸투어, 항공권 할인 프로모션 등 공동 마케팅을 추진한다.
특히 외래객 비중이 높은 타이베이 노선을 중심으로 항공·숙박 연계 프로모션을 강화해 기존 수요를 안정적으로 확대한다. 일본의 경우 도쿄·오사카 노선 외에도 지방도시 전세기 유치와 팸투어를 통해 신규 방한 수요를 발굴한다. 오는 9월 신규 취항 예정인 마닐라 노선과 연계한 상품 개발로 동남아 노선 다변화도 추진한다. 아울러 에어로케이항공은 지난 24일 청주와 베이징(주 4회), 상하이(주 3회), 청두(주 3회), 항저우(주 3회)를 오가는 4개 노선 등 총 13회 운수권을 신규 확보해 중화권 노선을 확대해 나갈 계획이다.
박성혁 관광공사 사장은 “이번 협약을 계기로 지방공항을 통한 외래객 유입을 확대하고 수도권 중심의 관광 흐름을 전국으로 확산해 나가겠다”며 “최근 고유가 등 대외 여건 변화 속에서 항공사와의 협력을 강화해 방한 수요 확대를 지속적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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