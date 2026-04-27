전남도, 철강산업 경쟁력 회복 총력…위기대응 맞춤형 지원
철강 중소기업 42곳에 최대 5000만원 지원
맞춤형 기술·물류 지원 강화…정부 추경 국비 증액 건의도
전남도가 글로벌 경기 침체와 통상 환경 변화로 어려움을 겪고 있는 지역 철강산업의 경쟁력 회복을 위해 ‘2026년 지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업’을 본격 추진한다.
전남도는 광양만권 산업위기지역 내 철강·금속 분야 및 전·후방 산업을 영위하는 중소·중견기업 42개사를 선정해 총 8억원 규모의 사업비를 지원할 계획이다.
이번 사업은 지난 3월까지 진행된 사업 공고를 통해 대상 기업을 선정했다. 기업 경쟁력 강화와 매출 회복을 위한 맞춤형 특화지원에 12개 기업이 선정됐다.
이들 기업에는 생산·가동 안정화, 기술·디지털 전환(DX) 고도화, 수주·사업화 지원 등 항목별로 기업당 최대 5000만원이 지원된다. 또한, 제품 고급화 등 기업 수요에 맞춘 기술사업화 지원에는 30개 기업이 선정돼 시제품 제작, 성능평가·인증, 지식재산(IP) 전략 수립, 마케팅, 상품기획 등에 기업당 최대 1000만원이 지원된다.
전남도는 최근 중동 정세 불안으로 인한 기업의 물류비 부담을 완화하기 위해 지난 9일부터 산업위기지역 철강 수출기업에 최대 1000만원의 물류비를 긴급 지원하고 있다.
수혜 기업 신청은 예산 소진 시까지 상시 접수 중이다. 또한, 전남도는 중동 상황에 따른 정부 추경에 국비 증액을 건의했으며, 반영 시 물류비 지원을 넘어 물류시스템 개선까지 광범위하게 지원할 계획이다.
이와 함께 광양만권 HRD센터 등 유관기관과 협력한 맞춤형 인력 양성 사업도 확대 추진하고, 중기부의 추경에 반영된 수출 바우처, 긴급 경영안정자금 등 주요 사업을 적극 안내해 수출기업의 피해를 최소화할 방침이다.
김기홍 전남도 전략산업국장은 27일 “철강산업 위기 상황에서 지역 기업의 생존과 경쟁력 회복을 위해 생산, 기술, 판로, 물류까지 전방위 지원을 추진하고 있다”며 “기업의 생산 안정과 매출 회복을 도모하고, 지역경제 위기 극복과 재도약 기반 마련에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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