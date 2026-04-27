‘세계 3위’ 맷 피츠패트릭, 동생 알렉스와 PGA투어 2연승 합작…팀 대회 취리히 클래식 우승
지난주 RBC 헤리티지에 이어 2주 연속 우승
DP월드투어 활동 알렉스 PGA투어 카드 획득
맷 피츠패트릭(영국)이 미국프로골프(PGA)투어 2주 연속 우승에 성공했다.
27일(이하 한국시간) 미국 루이지애나주 애번데일의 TPC 루이지애나(파72)에서 끝난 팀 대회 취리히 클래식(총상금 950만달러)에서다.
맷은 이 대회에 4살 어린 동생 알렉스와 한 조로 출전했다. 둘이 한 개의 공을 번갈아 치는 마지막날 포섬 방식에서 이들 형제는 1타를 줄였다.
최종합계 31언더파 257타를 기록한 피츠패트릭 형제는 알렉스 스몰리-헤이든 스프링어(이상 미국), 크리스토페르 레이탄-크리스 벤투라(이상 노르웨이) 조의 추격을 1타 차이로 제치고 우승 트로피를 들어 올렸다.
맷은 지난주에 끝난 PGA투어 시그니처 대회 RBC헤리티지에서 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 꺾고 우승한 데 이어 2주 연속 우승이다.
우승 상금은 274만 5500달러(약 40억 원). DP월드투어에서 활동해온 동생 알렉스는 2028년까지 PGA투어에서 활동할 수 있는 자격을 보너스로 획득했다.
승부는 마지막 18번 홀(파5)에서 갈렸다.
동생 알렉스의 두 번째샷이 그린 벙커에 빠졌으나 형 맷이 세 번째샷을 홀 30㎝에 붙였다. 그리고 동생이 버디 퍼트를 성공시켜 형제는 기쁨의 포옹으로 1타차 승리를 만끽했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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