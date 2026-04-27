이재명 대통령의 국정수행 지지도가 62.2%라는 여론 조사 결과가 27일 나왔다. 7주째 60%대를 기록 중이다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 20∼24일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 집계됐다. 지난주 조사보다 3.3%포인트(p) 내린 수치다.
부정 평가는 3.4%p 오른 33.4%를 기록했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.4%로 집계됐다.
리얼미터는 “인도·베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신 등 순방 외교 및 경제 지표의 긍정적 신호에도 불구하고 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다”고 분석했다.
지난 23∼24일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 51.3%, 국민의힘이 30.7%의 지지율을 기록했다.
민주당은 전주 대비 0.8%p 올랐고, 국민의힘은 0.7%p 내렸다.
개혁신당은 3.6%, 조국혁신당은 2.5%, 진보당 1.3%로 각각 집계됐다. 무당층은 7.2%였다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 5.4%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 4.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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이 대통령 지지율 62.2%… 민주 51.3%·국힘 30.7%
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