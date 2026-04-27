이 대통령 지지율 62.2%… 민주 51.3%·국힘 30.7%

인도·베트남 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령이 24일(현지시간) 베트남 하노이 노이바이 국제공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다. 연합

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 20∼24일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 집계됐다. 지난주 조사보다 3.3%포인트(p) 내린 수치다.