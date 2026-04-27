확 달라진 윤이나, 셰브론 챔피언십 공동 4위…“내 자신이 자랑스럽다”

시즌 세 번째 ‘톱10’ 입상 상승세

세계 1위 코다 ‘호수의 여인’ 차지

김효주 공동 6위로 절정 샷감 유지

27일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스에서 끝난 LPGA투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십에서 공동 4위에 입상한 윤이나와 캐디 캐빈(왼쪽). AFP연합뉴스

27일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스에서 끝난 LPGA투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십에서 우승한 넬리 코다. AFP연합뉴스

세계랭킹 3위 김효주는 이날 3타를 줄여 6위(최종 합계 7언더파 281타)에 입상했다. 시즌 4번째(2승 포함) ‘톱10’이다.