확 달라진 윤이나, 셰브론 챔피언십 공동 4위…“내 자신이 자랑스럽다”
시즌 세 번째 ‘톱10’ 입상 상승세
세계 1위 코다 ‘호수의 여인’ 차지
김효주 공동 6위로 절정 샷감 유지
윤이나가 달라졌다.
윤이나는 27일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스(파72·6811야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십(총상금 900만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기 3개에 버디 7개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다.
최종합계 12언더파 276타를 기록한 윤이나는 류옌(중국)과 함께 공동 4위로 대회를 마쳤다. 지난 달 포드 챔피언십 공동 6위, 20일 끝난 JM 이글 로스앤젤레스 챔피언십 단독 4위에 이어 시즌 3번째 ‘톱10’ 입상이다. 최근 경기만 놓고 본다면 2주 연속 ‘톱5’다.
26개 대회에 출전해 한 차례도 ‘톱10’ 입상이 없었던 작년 루키 시즌과는 확연히 달라진 모습이다. 또한 메이저대회 개인 최고 성적도 경신했다. 종전 최고 성적은 작년 US여자오픈 공동 14위다.
또 공동 4위 상금 39만3221달러(약 5억 8100만 원)를 획득, 개인 단일 대회 최고 상금 획득 기록도 갈아 치웠다. 211.250점을 보태 CME포인트 랭킹이 16위에서 14위로 2계단 상승했다.
윤이나는 3번 홀(파5)부터 5번 홀(파4)까지 3연속 홀 버디에 이어 8번 홀(파5)에서한 타를 더 줄여 공동 3위로 올라섰다.
하지만 11번 홀(파3)부터 13번 홀(파4)까지 3개홀 연속 보기로 상승세가 한풀 꺾였다.
14번 홀(파5) 버디로 분위기를 반전시킨 윤이나는 15번 홀(파3)에서 10ｍ 이상의 먼 거리에서 버디 퍼트를 성공시킨데 이어 18번 홀(파4)에서 버디를 추가해 공동 4위로 대회를 마쳤다.
윤이나는 “나 스스로 자랑스럽다”며 “내가 할 수 있는 것에 집중하려고 했는데 결과로 이어진 것 같다”고 소감을 밝혔다.
윤이나는 US오픈 예선에 출전하는 캐디(케빈)의 캐디백을 매기로 발표해 화제가 됐다.
윤이나는 “한 번도 해본 적이 없는데 조금 긴장된다”라며 “큰 도움은 주지 못하고 그냥 가방만 들어주려고 한다. 새로운 경험을 할 것 같다”고 기대감을 나타냈다.
‘호수의 여인’의 칭호는 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)가 가져갔다. 코다는 이날도 2타를 줄여 최종 합계 18언더파 270타 압도적 스코어로 우승 트로피를 들어 올렸다.
시즌 2승, 개인 통산 17승째(메이저 3승 포함)를 거둔 코다는 우승 상금 135만 달러(19억 9462만 원)를 획득했다. 시즌 2승은 김효주, 한나 그린(호주)에 이어 세 번째다.
전 세계랭킹 1위 인뤄닝(중국), 패티 타와타나낏(태국)이 공동 2위(최종합계 13언더파 275타)로 대회를 마쳤다.
세계랭킹 3위 김효주는 이날 3타를 줄여 6위(최종 합계 7언더파 281타)에 입상했다. 시즌 4번째(2승 포함) ‘톱10’이다.
유해란과 황유민은 공동 12위(최종합계 4언더파 284타), 최혜진과 임진희는 공동 21위(최종합계 3언더파 285타), 이소미는 공동 34위(최종합계 1언더파 287타)로 대회를 마쳤다.
3라운드까지 공동 16위에 자리했던 국가대표 아마추어 양윤서(인천여고부설방송통신고)는 이날 4타를 잃어 공동 38위(최종합계 이븐파 288타)의 성적표를 받아 쥐었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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