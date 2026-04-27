오월 한 달 가족·부부·선생님들…“그린피 할인해 드려요”

경북 안동레이크GC, ‘5월 가정의 달 특별 이벤트’ 실시해 눈길



또 스승의 날 기념으로 교육 현장에서 헌신하는 교수 및 교사를 대상으로 15~17일(3일간) 그린피 2만원 할인 이벤트를 진행한다.