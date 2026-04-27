오월 한 달 가족·부부·선생님들…“그린피 할인해 드려요”
경북 안동레이크GC, ‘5월 가정의 달 특별 이벤트’ 실시해 눈길
경북문화관광공사 안동레이크골프클럽은 5월 가정의 달을 맞아 1일부터 고객 감사의 마음을 전하기 위한 특별 할인 및 증정 이벤트를 실시한다고 27일 밝혔다.
이번 이벤트는 어버이날, 스승의 날, 부부의 날 등 주요 기념일에 맞춰 안동레이크골프클럽을 찾는 내장객들에게 잊지 못할 추억과 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.
우선 어버이날을 기념해 1일부터 한 달 간 2대 혹은 3대 가족이 함께 라운드를 즐길 경우 1인당 그린피 2만원 할인 혜택을 제공한다.
또 스승의 날 기념으로 교육 현장에서 헌신하는 교수 및 교사를 대상으로 15~17일(3일간) 그린피 2만원 할인 이벤트를 진행한다.
부부의 날(21일)을 기념하는 이벤트도 준비했다. 20~22일(3일간) 라운드하는 부부 골퍼들에게는 특별한 선물이 기다리고 있다.
이날 라운드를 마친 부부 팀에게 안동의 정취가 담긴 ‘264청포도와인’을 선물(1일 30부부 한정)로 증정해 부부간의 정을 돈독히 할 수 있는 시간을 선사할 예정이다.
안동레이크골프클럽은 매년 가정의 달마다 지역민과 골퍼들을 위한 다양한 이벤트를 개최해다. 올해는 지역 특산품인 이육사 와인을 활용해 지역 경제 활성화와 홍보에도 기여한다는 방침이다.
이번 이벤트와 관련된 자세한 사항 및 예약 문의는 안동레이크골프클럽 누리집 또는 예약실(054-821-8866)을 통해 확인할 수 있다.
경북문화관광공사 김남일 사장은 “가정의 달을 맞아 소중한 사람들과 함께 안동의 수려한 자연경관 속에서 라운드를 즐기시길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객 만족도를 높이고 지역과 상생하는 공기업으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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