백악관 만찬 총격범 “고위직부터 표적” “비밀경호국은 도대체 뭐하나”

용의자 앨런 범행 직전, 1050여개 단어 분량 장황한 선언문

자신의 범행 목적 설명하며 정당화

행사장 보안 허술 지적하기도

도널드 트럼프 대통령이 지난 25일(현지시간) 트루스소셜에 공개한 백악관 행사장 총격범의 모습. 트루스소셜

용의자 콜 토머스 앨런(31)이 “총격 약 10분 전 장황하고 광기 어린 선언문을 가족에게 보냈다”며 “1052개 단어 분량의 편지에는 총격에 대한 그의 교전 규칙과 행정부 관리들을 표적으로 삼는 것이 자신의 의로운 의미라고 믿는다고 적혀 있었다”고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 25일(현지시간) 백악관에서 브리핑을 하는 모습. 연합뉴스

용의자는 가족과 친구들에게 먼저 사과 의사를 전한 뒤 ‘범행 동기’에 대해 “나는 미국 시민이고 나의 대표자들이 한 행위는 나에게 반영된다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”라고 말했다. 그러면서 “

솔직히 말하면 오래전부터 그런 입장이었지만 이번이 그와 관련해 무엇인가를 할 수 있는 첫 번째 진짜 기회”라고 말했다.

비밀경호국(SS) 요원에 대해선 “필요한 경우에만 표적이 된다. 가능하다면 인명 살상 없이 무력화할 것이며 그들이 방탄조끼를 착용하고 있기를 바란다”고 적었다.

자신의 범행이 기독교적 가치에 반한다는 주장에 대한 반론을 제기했다.

다른 이가 억압받고 있을 때 다른 뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 주장했다.

용의자는 편지 마지막 ‘추신’에 행사가 열린 워싱턴DC 힐튼 호텔의 보안이 허술했다고 쓰기도 했다. 그는 “

나는 구석구석 보안 카메라가 있고 도청된 호텔 방, 10피트마다 무장 요원이 서 있고, 금속 탐지기가 넘쳐나는 상황을 예상했는데 실제로는 아무것도 없었다”고 적었다.

만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 여기에 M2 기관총(Ma Deuce)을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것이다. 정말 미친 일”이라고 말했다.

그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 종교적 문제였다. 그건 강경하게 반기독교적이었다”고 덧붙였다.