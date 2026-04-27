백악관 만찬 총격범 “고위직부터 표적” “비밀경호국은 도대체 뭐하나”
용의자 앨런 범행 직전, 1050여개 단어 분량 장황한 선언문
자신의 범행 목적 설명하며 정당화
행사장 보안 허술 지적하기도
도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총격 사건을 일으킨 용의자가 범행 직전 가족에게 범행 목적과 범행의 정당성을 주장한 일종의 선언문(manifesto)을 보낸 것으로 26일(현지시간) 나타났다. 트럼프 대통령은 용의자가 반(反)기독교적 성향을 갖고 있다고 주장했다.
뉴욕포스트는 이날 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 “총격 약 10분 전 장황하고 광기 어린 선언문을 가족에게 보냈다”며 “1052개 단어 분량의 편지에는 총격에 대한 그의 교전 규칙과 행정부 관리들을 표적으로 삼는 것이 자신의 의로운 의미라고 믿는다고 적혀 있었다”고 보도했다.
그는 선언문에서 트럼프를 명시적으로 언급하진 않았지만 그를 표적으로 정했다는 사실을 여러 차례 드러낸다. 용의자는 가족과 친구들에게 먼저 사과 의사를 전한 뒤 ‘범행 동기’에 대해 “나는 미국 시민이고 나의 대표자들이 한 행위는 나에게 반영된다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”라고 말했다. 그러면서 “솔직히 말하면 오래전부터 그런 입장이었지만 이번이 그와 관련해 무엇인가를 할 수 있는 첫 번째 진짜 기회”라고 말했다.
앨런은 이어 범행 표적에 대해 “행정부 관료들(캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장 제외): 그들이 표적이다. 우선순위는 고위직부터“라고 썼다. 또 비밀경호국(SS) 요원에 대해선 “필요한 경우에만 표적이 된다. 가능하다면 인명 살상 없이 무력화할 것이며 그들이 방탄조끼를 착용하고 있기를 바란다”고 적었다. 앨런은 호텔 보안 요원, 경찰, 주 방위군에 대해선 “그들이 먼저 발포하지 않는 한 표적이 되지 않을 것”이라며 사상자를 최소화하기 위해 벽 관통력이 낮은 산탄을 사용할 것이라고 설명했다.
용의자는 “절대적으로 필요한 경우 거의 모든 사람을 통과해서라도 표적에 접근하겠지만 그렇게 되지 않기를 바란다”며 “행사에 참석한 사람 대부분이 소아성애자이자 강간범이며 반역자의 연설에 참석하기로 자발적으로 선택했으므로 공모자에 해당한다”고 적었다.
용의자는 자신의 범행에 대한 여러 비판을 미리 상정한 뒤 반론까지 적었다. 그는 자신의 범행이 기독교적 가치에 반한다는 주장에 대한 반론을 제기했다. 그는 자신의 범행에 대해 ‘기독교도로서 (한쪽 뺨을 맞으면) 다른 뺨을 돌려대야 한다’라는 반론이 제기될 수 있다고 언급한 뒤 “다른 뺨을 대는 것은 자신이 억압받을 때”라고 반박했다. 그러면서 “다른 이가 억압받고 있을 때 다른 뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 주장했다.
용의자는 또 “지금은 적절한(convenient) 시기가 아니다”라는 반론이 제기될 수 있다면서도 “누군가가 강간당하고 살해되고 학대당하는 것을 보면서도 피해자가 아닌 다른 누군가에게 불편하다는 이유로 그냥 지나쳐야 한다고 생각하나”라고 반문했다. 용의자는 성명에 “콜 ‘콜드포스’ ‘친절한 연방 암살자’ 앨런”이라고 서명했다.
용의자는 편지 마지막 ‘추신’에 행사가 열린 워싱턴DC 힐튼 호텔의 보안이 허술했다고 쓰기도 했다. 그는 “도대체 비밀경호국은 뭐 하고 있는 거냐”라며 “나는 구석구석 보안 카메라가 있고 도청된 호텔 방, 10피트마다 무장 요원이 서 있고, 금속 탐지기가 넘쳐나는 상황을 예상했는데 실제로는 아무것도 없었다”고 적었다.
용의자는 “행사 보안은 전부 바깥에만 있었고 시위자들과 막 도착하는 사람들에게만 집중하고 있었다. 아무도 누군가가 하루 전에 체크인하면 어떻게 되는지에 대해 생각하지 않은 것 같다”며 “이런 수준의 무능함은 정말 터무니없다. 이 나라가 다시 실제로 유능한 지도력을 갖게 될 때쯤에는 진심으로 이것이 바로잡히기를 바란다”고 적다. 그는 특히 “만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 여기에 M2 기관총(Ma Deuce)을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것이다. 정말 미친 일”이라고 말했다. 뉴욕포스트는 용의자의 성명은 코네티컷주에 거주하는 그의 형제가 지역 경찰에 해당 성명을 신고했다고 전했다.
트럼프는 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그의 선언문을 읽어보면 그가 기독교인을 증오한다는 건 확실한 사실”이라며 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 종교적 문제였다. 그건 강경하게 반기독교적이었다”고 덧붙였다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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