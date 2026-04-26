이란 외무, 하루만에 다시 종전 중재국 파키스탄으로
아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국과의 종전 협상 중재국 파키스탄을 떠나 오만을 방문한 뒤 하루 만에 다시 파키스탄 수도 이슬라마바드로 돌아갔다고 이란 관영 매체들이 26일(현지시간) 보도했다.
이란 타스님 통신은 “아라그치 장관이 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 예방한 뒤 (오만 수도) 무스카트에서 이슬라마바드로 떠났다”고 전했다.
이란 국영 방송인 IRIB도 아라그치 장관의 이슬라마바드행 소식을 전했다.
이란 국영 IRNA 통신은 이어 아라그치 장관의 이슬라마바드 공항 도착 소식을 사진과 함께 보도했다.
그러나 아라그치 장관이 파키스탄으로 돌아간 이유에 대한 설명은 아직 나오지 않고 있다.
아라그치 장관은 지난 24일 파키스탄, 오만, 러시아 순방길에 올랐다.
24일 아라그치 장관이 중재국인 파키스탄에 도착하면서 미국과의 2차 종전 협상이 진행될 것이라는 관측이 나왔다.
그러나 아라그치 장관은 파키스탄 실세인 아심 무니르 군 총사령관 등을 면담하고 종전과 관련한 이란의 관점과 요구사항을 전달한 뒤 25일 오만으로 떠나면서 미국과의 종전 협상 지속 여부를 예측하기 어려운 상황이 됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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