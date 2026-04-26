이란 외무, 오만서 다시 파키스탄행 “다음은 러시아”
알자지라 “잠시 머문 뒤 모스크바 향할 듯”
아바스 아라그치 이란 외무장관이 26일(현지시간) 오만에서 하이삼 빈 타리크 알사이드 술탄(국왕)을 예방한 뒤 다시 파키스탄으로 돌아갔다고 카타르 알자지라방송이 보도했다.
알자지라는 “아라그치 장관이 오만 무스카트를 떠나 파키스탄 이슬라마바드로 출발했다고 이란 외무부가 밝혔다”며 “아라그치는 이슬라마바드에 잠시 머문 뒤 러시아 모스크바로 향할 것으로 보인다”고 전했다. 이란 준관영 타스님통신도 “아라그치 장관이 무스카트에서 이슬라마바드로 떠났다”고 확인했다.
아라그치 장관은 지난 24일부터 파키스탄, 오만, 러시아 순으로 순방길에 올랐다. 파키스탄 방문을 계기로 미국과의 2차 대면 협상이 성사될지 관심을 모았지만 샤바즈 샤리프 총리, 아심 무니르 군 총사령관을 만난 뒤 25일 오만으로 이동했다.
알자지라에 따르면 아라그치 장관은 이날 타리크 술탄과의 회담에서 호르무즈 해협 항행 안전 등을 논의했다. 타리크 술탄은 “전쟁이 신속하고 완전하게 종식돼 역내 안정이 회복되길 바란다”며 ‘이에 대한 어떤 지원도 제공할 준비가 돼 있다“고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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