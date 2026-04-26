‘소율 아빠’함정우, 아시안투어 싱가포르 오픈 우승…“더 큰 무대에서 당당히 경쟁하는 선수 되겠다”

해외 대회 우승은 개인 통산 최초

올 디오픈 출전권 보너스로 챙겨



26일 싱가포르 센토사GC 세라퐁 코스에서 열린 아시안투어 싱가포르 오픈에서 우승한 함정우. 스포츠인텔리전스그룹

36만 달러(약 5억 3190만 원). 올해 디오픈 출전권도 보너스로 획득했다.

오더 오브 메리트(이하 OOM) 포인트 787.50을 획득한 함정우는 이 부문 2위(

)로 올라섰다. 1위(

) 트래비스 스미스(호주)와는 81.082점 차이다.