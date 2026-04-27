李대통령, 이준석과 29일 대좌…비교섭단체·무소속 의원 오찬

이재명 당시 더불어민주당 대선 후보와 이준석 개혁신당 대선 후보가 지난해 5월 18일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 열린 제45주년 5·18민주화운동 기념식에서 대화를 하고 있다. 뉴시스

해당 일정의 구체적 장소와 시간은 추후 별도 공지할 예정”이라고 알렸다.

이재명 당시 더불어민주당 대표가 2024년 12월 7일 국회 본회의에서 열린 윤석열 대통령 탄핵안 표결을 마치고 이준석 의원과 인사하며 지나치고 있다. 최현규 기자

에도 비교섭단체 5당 지도부를 청와대 상춘재로 초청해 오찬을 함께한 바 있다. 다만, 당시에는 이 대표 대신 천하람 원내대표가 참석했다.