李대통령, 이준석과 29일 대좌…비교섭단체·무소속 의원 오찬

李대통령, 이준석과 29일 대좌…비교섭단체·무소속 의원 오찬
이재명 대통령이 이번주 이준석 개혁신당 대표와 대좌한다.
강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 29일 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원들을 초청해 오찬을 겸한 간담회를 연다고 26일 밝히면서 “해당 일정의 구체적 장소와 시간은 추후 별도 공지할 예정”이라고 알렸다.
이 대통령은 오찬을 통해 검찰 개혁과 부동산 정책 등 각종 현안에 관한 향후 구상을 설명하는 한편 민생경제 관련 입법에 협조해달라고 당부할 것으로 예상된다.
이 대통령은 지난 1월에도 비교섭단체 5당 지도부를 청와대 상춘재로 초청해 오찬을 함께한 바 있다. 다만, 당시에는 이 대표 대신 천하람 원내대표가 참석했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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