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李대통령, 이준석과 29일 대좌…비교섭단체·무소속 의원 오찬

입력:2026-04-27 04:00
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이재명 당시 더불어민주당 대선 후보와 이준석 개혁신당 대선 후보가 지난해 5월 18일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 열린 제45주년 5·18민주화운동 기념식에서 대화를 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 이번주 이준석 개혁신당 대표와 대좌한다.

강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 29일 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원들을 초청해 오찬을 겸한 간담회를 연다고 26일 밝히면서 “해당 일정의 구체적 장소와 시간은 추후 별도 공지할 예정”이라고 알렸다.

이재명 당시 더불어민주당 대표가 2024년 12월 7일 국회 본회의에서 열린 윤석열 대통령 탄핵안 표결을 마치고 이준석 의원과 인사하며 지나치고 있다. 최현규 기자

이 대통령은 오찬을 통해 검찰 개혁과 부동산 정책 등 각종 현안에 관한 향후 구상을 설명하는 한편 민생경제 관련 입법에 협조해달라고 당부할 것으로 예상된다.

이 대통령은 지난 1월에도 비교섭단체 5당 지도부를 청와대 상춘재로 초청해 오찬을 함께한 바 있다. 다만, 당시에는 이 대표 대신 천하람 원내대표가 참석했다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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