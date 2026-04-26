가평 골프장 10만명 개인정보 유출…북한 해킹 가능성
경기도 가평군의 한 골프장에서 고객 10만여명의 개인정보가 유출됐다.
26일 경찰에 따르면 경찰청 안보수사지휘과는 가평군에 있는 골프장 리앤리CC 홈페이지에서 개인정보가 대규모로 유출된 사실을 파악하고 수사 중이다.
개인정보 유출 규모는 10만여명으로 추산된다.
유출된 개인정보는 이름, 생년월일, 성별, 아이디, 비밀번호, 휴대전화 번호, 유선전화 번호, 이메일, 주소 등이다.
경찰은 북한 주요 해킹조직을 수사하는 과정에서 이런 유출 사실을 인지한 것으로 알려졌다.
국방백서에 따르면 2024년 기준 북한 군 최고사령부와 국무위원회에서 활동하는 해커는 8400명 규모로 추정된다.
경찰은 리앤리CC 서버가 해킹조직이 유포한 악성코드에 감염된 것으로 보고 있다
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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