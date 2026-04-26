대장동 수사 지휘 송경호 “항소 포기, 국조·특검해야”

“부패 세력에 범죄수익 헌납”

“누구 지시 받았는지 밝혀야”

송경호 전 서울중앙지검장이 지난 16일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회 청문회에 출석해 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

사상 초유의 ‘대장동 1심 항소 포기’ 사태의 진상규명이어야 한다”고 밝혔다.

“형사소송법상 검찰이 항소하지 않으면 ‘불이익변경 금지’ 원칙에 따라 상급심에서 추징금을 단 한 푼도 늘릴 수 없다”고 지적했다.