대장동 수사 지휘 송경호 “항소 포기, 국조·특검해야”
“부패 세력에 범죄수익 헌납”
“누구 지시 받았는지 밝혀야”
대장동 개발 비리 사건 수사를 지휘한 송경호 전 서울중앙지검장이 ‘대장동 항소 포기’ 사태에 대해 국정조사와 특검이 필요하다고 주장했다.
송 전 지검장은 26일 입장문을 내고 “국정조사와 특검이 향해야 할 곳은 사상 초유의 ‘대장동 1심 항소 포기’ 사태의 진상규명이어야 한다”고 밝혔다.
그는 항소 포기 사태를 두고 “부패 세력에게 천문학적 범죄수익을 사실상 헌납한 참담한 사법적 행위”라며 “형사소송법상 검찰이 항소하지 않으면 ‘불이익변경 금지’ 원칙에 따라 상급심에서 추징금을 단 한 푼도 늘릴 수 없다”고 지적했다.
송 전 지검장은 “당초 수사·공판팀의 항소 의견을 승인하고 결재까지 마친 중앙지검장은 마감일 밤 11시 30분쯤 대검찰청의 압박에 굴복해 자신의 결재를 스스로 번복했다”며 “당시 검찰총장 직무대행 또한 이를 ‘중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정’이라며 지휘부의 과오를 정당화했다”고 꼬집었다.
그는 “항소 포기 사태 직후, 지휘부에 합리적인 경위 설명을 촉구한 전국 검사장들을 향해 법무부는 해명 대신 ‘강등 및 좌천’이라는 가혹한 보복을 택했다”며 “권력의 입맛에 맞지 않는 목소리를 냈다는 이유만으로 검찰 핵심 간부들을 하루아침에 내친 것은 명백한 인사권 남용”이라고 날을 세웠다.
송 전 지검장은 “법무부 수뇌부와 대검·중앙지검 지휘부가 과연 누구 지시를 받아 7800억 원대 범죄수익 환수를 포기했는지 명명백백히 밝혀야 한다”며 “사상 초유의 ‘항소 포기 사태’에 대한 즉각적인 국정조사와 특검 도입을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 강조했다.
앞서 송 전 지검장은 지난 19일에도 입장문을 내고 더불어민주당 주도로 진행 중인 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)의 대장동·김용·위례신도시 조작 기소 의혹 사건 청문회의 위헌성·위법성에 대해 지적한 바 있다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사