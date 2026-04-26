김광수, 제주교육감 재선 도전 공식 선언
26일 기자회견
김광수(73) 제주도교육감 예비후보가 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 제주도교육감 선거에 재출마를 공식 선언했다. 이번 선거에는 김 예비후보를 비롯해 고의숙(56), 송문석(62) 등 총 3명이 예비후보로 등록한 상태다.
김 예비후보는 26일 제주시 노형동 선거사무소 앞에서 기자회견을 열고 “제주교육의 변화를 중단 없이 끝까지 완성해야 한다는 책임감으로 재출마를 결심했다”며 “변화를 더 깊고 넓게 완성하는 시간이 되도록 하겠다”고 밝혔다.
그는 “교육부 전국 시도교육청 평가에서 3년 연속 최우수 등급을 받았고, 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가에서 2년 연속 SA등급을 달성했다”며 성과를 강조했다. 이어 “이미 증명된 교육을 바탕으로 다음 4년을 준비하겠다”고 말했다.
공약의 핵심은 ‘변화의 완성’이다. 기초학력 지원 강화, 학교 밖 배움 연결 확대, 병원형 위(Wee)센터 산남지역 확대 등을 약속했다.
김 예비후보는 중등 수학교사 출신으로 제주제일고 교장과 탐라교육원장 등을 역임했다.
2014년 제주도의회 교육의원에 당선돼 의정활동을 시작했다. 이후 2018년 제주도교육감 선거에 출마했으나 이석문 후보에게 석패했고, 2022년 재도전해 당선됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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