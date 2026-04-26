정관장, ‘슈퍼팀’ KCC 꺾고 승부 원점으로
프로농구 안양 정관장은 쉽게 물러서지 않았다. 한껏 기세를 올리던 부산 KCC를 꺾고 4강 플레이오프(PO) 승부를 원점으로 돌렸다.
정관장은 26일 안양 정관장 아레나에서 열린 KCC와의 2025-2026 프로농구 4강 PO(5전 3승제) 2차전에서 91대 83으로 이겼다. 1차전에서 완패했던 정관장이 반격에 성공하면서 시리즈 전적은 1승 1패로 균형을 이뤘다. 1차전 패배 후 2차전에서 승리한 팀의 챔피언결정전 진출 확률은 47.8%(21회 중 11회)다.
이날 정관장은 벤치 자원까지 매서웠다. 선발로 나선 조니 오브라이언트가 22득점 11리바운드, 변준형이 12점 5리바운드를 올렸다. 여기에 박지훈이 9점 6어시스트, 한승희가 13점, 문유현이 9점을 보탰다. 어깨 부상으로 경기를 뛸 몸 상태가 아닌 김영현조차 중요한 때마다 나서 분위기를 가져왔다. 박지훈은 “우리는 앞선 자원도 두텁고 벤치 가용 자원도 많다. 높은 에너지로 상대하자고 한 게 잘 됐다”고 돌아봤다.
1쿼터는 15-17로 KCC가 근소하게 앞섰다. 하지만 2쿼터가 시작되자마자 박지훈이 두 차례 연속 스틸로 단숨에 전세를 뒤집었다. 이후 정관장 특유의 강한 압박 수비에 KCC의 턴오버가 이어졌다. 정관장이 2쿼터 30점을 몰아치는 동안 KCC는 18점을 챙기는 데 그쳤다.
정관장은 3쿼터 들어 박지훈의 연속 5득점과 변준형의 3점포로 더 멀리 달아났다. 한때 점수 차를 19점까지 벌렸다. KCC도 가만히 있지 않았다. 허훈과 허웅의 연속 3점슛으로 맹추격했다. 4쿼터 막판 7점차까지 따라붙었지만 정관장이 끝까지 수비 집중력을 발휘해 리드를 지켜냈다.
부상자들 복귀로 완전체를 갖춘 KCC의 봄 농구 첫 패배다. 올 시즌 6위로 PO 막차를 탄 KCC는 파죽의 4연승을 달리고 있었다. 이날도 허훈(20점), 허웅(16점), 송교창(16점), 최준용(14점), 숀 롱(13점)이 모두 두 자릿수 득점을 올렸지만 턴오버를 16개나 범하면서 패배를 안았다. 이상민 KCC 감독은 “선수들의 몸이 무거웠던 것 같다”고 말했다.
반대편 대진에선 5위 고양 소노의 돌풍이 이어지고 있다. 6강 PO에서 4위 서울 SK를 3연승으로 꺾은 데 이어 1위 창원 LG를 상대로도 먼저 2승을 챙겼다. 역대 4강 PO 1·2차전에서 승리한 팀은 무조건 챔프전에 올랐다(31회 중 31회). 소노가 27일 홈에서 열리는 3차전까지 승리하면 2023년 창단 이후 처음 챔프전에 오르게 된다.안양=정신영 기자
안양=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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