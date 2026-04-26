정관장, ‘슈퍼팀’ KCC 꺾고 승부 원점으로

안양 정관장의 박지훈이 26일 안양 정관장 아레나에서 열린 부산 KCC와의 2025-2026 프로농구 4강 PO 2차전에서 돌파를 시도하고 있다. KBL 제공

다. 역대 4강 PO 1·2차전에서 승리한 팀은 무조건 챔프전에 올랐다(31회 중 31회). 소노가

27일

홈

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서

열리는 3차전까지 승리하면 2023년 창단 이후 처음 챔

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에 오르게 된다.