구리시, 교통비 부담 낮춘다…K-패스·기동카 지원 강화
경기 구리시는 유류비 상승에 따른 시민 교통비 부담 완화를 위해 K-패스와 기후동행카드 지원 확대에 13억7000만원을 투입한다고 26일 밝혔다.
시는 대중교통 이용 활성화와 시민 가계 부담 경감을 위해 제2회 추가경정예산에 관련 예산을 긴급 편성하고, 실질적인 체감 혜택 강화에 나섰다.
이번 정책은 정부의 K-패스 시차 출퇴근 환급 확대와 서울시 기후동행카드 추가 환급 지원을 연계해 추진된다. 이를 통해 시민들은 대중교통 이용 시 보다 높은 환급 혜택을 받을 수 있게 된다.
특히 K-패스는 청년층과 저소득층 등 교통비 부담이 큰 계층에 대해 차등 환급률이 적용돼 생활비 절감 효과가 클 것으로 기대된다. 시는 시민들이 체감할 수 있는 수준의 교통 복지 실현에 초점을 맞추고 있다.
시 관계자는 “최근 유류비 상승으로 인한 경제적 부담을 완화하기 위해 정책을 확대했다”며 “앞으로도 합리적인 비용으로 대중교통을 이용할 수 있도록 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.
한편, 구리시는 고유가 상황이 안정될 때까지 시민 체감도가 높은 교통 지원 정책을 지속적으로 발굴·추진할 계획이다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사