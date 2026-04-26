국민 거포 배웅한 특급 신인…박준현, 159㎞ 직구로 데뷔전 승리
전설이 떠난 날 샛별이 등장했다. ‘국민 거포’ 박병호가 키움 유니폼을 입고 마지막 인사를 건넨 순간 특급 신인 박준현은 데뷔전에서 강렬한 눈도장을 찍었다.
박병호는 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO리그 삼성 라이온즈전에서 은퇴식을 가졌다. 통산 418홈런으로 KBO리그 역대 4위에 오른 그는 올 시즌 키움 잔류군 선임코치로 야구 인생 2막을 시작했다.
이날 특별 엔트리에 등록된 박병호는 키움 소속으로 선수 인생 마지막 경기를 치렀다. 지난해 삼성 라이온즈에서 은퇴를 선언한 그는 4번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 1639일 만에 다시 버건디 유니폼을 입었다. 경기 시작과 함께 선발 투수 박준현에게 공을 넘긴 박병호는 임지열과 교체되며 박수갈채 속에 그라운드를 떠났다.
박병호는 “나에게 키움이 무엇이냐는 질문은 박병호에게 야구가 무엇이냐는 질문과 같다”며 “키움 선수로 선수 생활의 마침표를 찍을 수 있어 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
박준현은 호투로 대선배의 마지막 무대를 빛냈다. 박석민 삼성 코치의 아들인 그는 지난해 신인드래프트 전체 1순위로 키움의 지명을 받았다. 2군에서 시즌을 시작한 박준현은 이날 첫 1군 등판에서 5이닝 4탈삼진 무실점으로 승리를 따냈다. 데뷔전에서 선발승을 거둔 13번째 고졸 신인이 됐다.
강속구와 신인 답지 않은 위기 관리 능력이 돋보였다. 95개의 공을 던져 직구 평균 구속 시속 154㎞를 기록한 박준현은 1회초 류지혁을 상대로 시속 158.7㎞ 직구를 꽂아 넣었다. 이번 시즌 리그에서 두 번째로 빠른 구속이었다. 1회를 제외한 매 이닝 주자를 내보냈지만 끝내 실점하지 않았다. 특히 2회초 무사 만루 위기에서 흔들림 없이 이닝을 끝맺었다.
박준현은 “박병호 코치님이 직접 일주일 전에 선발 등판 소식을 알려줬다. 코치님의 은퇴식이라는 뜻깊은 자리를 위해 더 집중해 준비했다”며 “평소보다 구속이 많이 나왔는데 아드레날린이 솟았다. 오늘을 계기로 선발 자리에 계속 도전하고 싶다”고 말했다.
키움은 박준현의 호투에 힘입어 2대 0으로 승리했다. 오선진이 3회말 2루타로 선취점을 올렸고, 8회말 김건희가 1타점 적시타로 쐐기를 박았다. 삼성은 7연패에 빠졌다.
KT 위즈는 SSG 랜더스를 12대 2로 제압하며 선두를 탈환했다. 두산 베어스는 LG 트윈스와의 주말 시리즈 마지막 경기에서 4대 3으로 승리하며 시리즈 스윕패를 면했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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