올해 최대 3% 성장 전망 나왔지만…내년 기대 난망인 한국 잠재성장률

정부가 지난 1월 제시한 연간 성장률 목표치(2.0%)를 크게 넘어서는 수준이다.

반도체 호황에 힘입어 올해 한국 경제가 기존 정부 목표치인 2.0%를 웃도는 성장을 할 수 있다는 낙관론이 커지고 있다. 반면 경제의 기초체력을 보여주는 잠재성장률은 내년 1%대 중반까지 낮아질 것으로 전망됐다. 구조 개혁을 통해 성장 잠재력을 끌어올려야 한다는 지적이 나온다.26일 금융권에 따르면 주요 증권사와 해외투자은행(IB)은 올해 한국의 연간 성장률 전망을 상향 조정하고 있다. 메리츠증권과 KB증권은 기존 2.1%에서 각각 2.6%, 2.7%로 전망치를 올려잡았다. 외국계 IB의 상향 폭은 더 컸다. JP모건(2.2→3.0%), 씨티(2.2→2.9%), 골드만삭스(1.9→2.5%) 등이 예상치를 높였다.눈높이가 달라진 배경에는 예상 밖의 1분기 ‘깜짝 성장’이 있다. 한국은행이 최근 발표한 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 전 분기 대비 1.7%를 기록했다. 시장 전망치(0.9%)의 두 배에 가까웠다. 반도체 업황 개선이 수출과 투자 회복을 이끈 영향이다.다만 단기 경기 반등이 곧 한국 경제의 체질 개선을 뜻하는 것은 아니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국의 잠재성장률은 지난해 1.92%에서 올해 1.71%로 떨어졌다가 내년 1.57%까지 하락할 것으로 추정됐다. 잠재성장률은 물가 상승을 자극하지 않으면서 노동과 자본 등 생산요소를 활용해 달성할 수 있는 성장 속도를 뜻한다. 경제가 무리하지 않고 낼 수 있는 기초 체력에 가깝다.한국의 잠재성장률은 2012년 3.63%를 기록한 뒤 계속 떨어져 지난해부터 2% 선을 밑돌았다. OECD 전망대로라면 내년까지 15년 연속 하락하게 된다. 특히 내년 4분기 잠재성장률은 전년 동기 대비 1.52%에 그칠 것으로 예상된다. 한은도 비슷한 전망을 내놓고 있다. 한은은 최근 국회 질의 답변에서 “올해와 내년의 잠재성장률은 2%를 다소 밑도는 수준”이라고 밝혔다.전문가들은 저출생·고령화로 노동력이 약화되는 상황에서 사회 전반에 대한 구조개혁을 주문하고 있다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “잠재성장률을 구성하는 세 가지 항목은 노동과 자본, 생산성”이라며 “한계기업에 대한 과감한 구조조정과 함께 성장을 가로막는 낡은 법과 규제를 완화해야 한다. 인구 감소를 상쇄할 수 있는 생산성 개혁이 절실하다”고 강조했다. 반도체를 비롯한 특정 산업만 빠르게 성장하고 나머지 업종은 정체되는 이른바 ‘K자형 성장’ 기조 개선도 과제로 거론된다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지