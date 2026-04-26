올해 최대 3% 성장 전망 나왔지만…내년 기대 난망인 한국 잠재성장률
반도체 호황에 힘입어 올해 한국 경제가 기존 정부 목표치인 2.0%를 웃도는 성장을 할 수 있다는 낙관론이 커지고 있다. 반면 경제의 기초체력을 보여주는 잠재성장률은 내년 1%대 중반까지 낮아질 것으로 전망됐다. 구조 개혁을 통해 성장 잠재력을 끌어올려야 한다는 지적이 나온다.
26일 금융권에 따르면 주요 증권사와 해외투자은행(IB)은 올해 한국의 연간 성장률 전망을 상향 조정하고 있다. 메리츠증권과 KB증권은 기존 2.1%에서 각각 2.6%, 2.7%로 전망치를 올려잡았다. 외국계 IB의 상향 폭은 더 컸다. JP모건(2.2→3.0%), 씨티(2.2→2.9%), 골드만삭스(1.9→2.5%) 등이 예상치를 높였다. 정부가 지난 1월 제시한 연간 성장률 목표치(2.0%)를 크게 넘어서는 수준이다.
눈높이가 달라진 배경에는 예상 밖의 1분기 ‘깜짝 성장’이 있다. 한국은행이 최근 발표한 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 전 분기 대비 1.7%를 기록했다. 시장 전망치(0.9%)의 두 배에 가까웠다. 반도체 업황 개선이 수출과 투자 회복을 이끈 영향이다.
다만 단기 경기 반등이 곧 한국 경제의 체질 개선을 뜻하는 것은 아니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국의 잠재성장률은 지난해 1.92%에서 올해 1.71%로 떨어졌다가 내년 1.57%까지 하락할 것으로 추정됐다. 잠재성장률은 물가 상승을 자극하지 않으면서 노동과 자본 등 생산요소를 활용해 달성할 수 있는 성장 속도를 뜻한다. 경제가 무리하지 않고 낼 수 있는 기초 체력에 가깝다.
한국의 잠재성장률은 2012년 3.63%를 기록한 뒤 계속 떨어져 지난해부터 2% 선을 밑돌았다. OECD 전망대로라면 내년까지 15년 연속 하락하게 된다. 특히 내년 4분기 잠재성장률은 전년 동기 대비 1.52%에 그칠 것으로 예상된다. 한은도 비슷한 전망을 내놓고 있다. 한은은 최근 국회 질의 답변에서 “올해와 내년의 잠재성장률은 2%를 다소 밑도는 수준”이라고 밝혔다.
전문가들은 저출생·고령화로 노동력이 약화되는 상황에서 사회 전반에 대한 구조개혁을 주문하고 있다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “잠재성장률을 구성하는 세 가지 항목은 노동과 자본, 생산성”이라며 “한계기업에 대한 과감한 구조조정과 함께 성장을 가로막는 낡은 법과 규제를 완화해야 한다. 인구 감소를 상쇄할 수 있는 생산성 개혁이 절실하다”고 강조했다. 반도체를 비롯한 특정 산업만 빠르게 성장하고 나머지 업종은 정체되는 이른바 ‘K자형 성장’ 기조 개선도 과제로 거론된다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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