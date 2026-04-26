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80여명 베트남 계절근로자 불법 알선 혐의 귀화자 송치

입력:2026-04-26 17:43
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대구출입국·외국인사무소는 계절근로자 불법 고용 알선 혐의(출입국관리법 위반)로 베트남 출신 귀하자 A씨를 구속 송치했다고 26일 밝혔다.

A씨는 인력사무소를 운영하면서 2024년 1월∼2025년 11월 베트남 계절근로자 80여명을 직접 관리하며 지정된 농가가 아닌 다른 농가에 불법으로 고용 알선한 혐의를 받고 있다.

A씨는 계절근로자 입국부터 배치, 급여 정산까지 전 과정에 개입하면서 외국인 근로자 일당에서 3만∼4만원을 수수료로 챙긴 것으로 조사됐다.

대구출입국·외국인사무소 관계자는 “A씨는 고용 관계를 정상인 것처럼 조작하고 통장을 직접 관리하는 등 치밀하게 범행을 저질렀다”고 밝혔다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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