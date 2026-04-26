방위성 부대신 지낸 日의원 “미·일·대만 방위협력으로 중국 억제”
방위성 부대신을 지낸 일본 중의원 의원이 대만에서 열린 행사에 참석해 미국·일본·대만이 방위협력을 통해 중국의 군사력을 억제해야 한다고 강조했다. 일본은 더 이상 ‘보호받는 국가’가 아니라며 일본의 군사력 강화도 옹호했다.
나카야마 야스히데 의원은 26일 타이페이에서 열린 제14회 국내외대만국시회의 연설을 통해 “현재 세계는 민주주의와 패권주의가 대결 중”이라며 “일본과 미국, 대만이 굳건히 협력해 방위역량을 강화함으로써 중국의 군사행동을 억제해야 한다”고 주장했다.
그는 “중국이 보유한 대륙간탄도미사일(ICBM)을 남중국해에서 발사하면 백악관까지 도달할 수 있고 중국이 로봇 병사를 대량 생산해 전시에는 위험한 살상 수단이 될 수 있다”며 중국의 군사적 위협을 강조했다. 이어 “전통적인 육·해·공군 전력 외에 우주, 인공지능(AI), 전자기파 등 새로운 전쟁 영역이 등장했기 때문에 이에 대응해 방위 역량을 강화해야 한다”고 제안했다.
나카야마 의원은 “지난 80년간 일본은 미·일 안보체제 아래 ‘보호받는 국가’였지만, 이제 ‘책임을 분담하고 동맹을 보호하는 국가’로 변화를 모색하고 있다”면서 일본 무기의 수출을 허용하는 국방 개혁, 방위정책 재검토, 전후 헌법의 개정을 사례로 들었다.
대만주재 미국대사관 역할을 하는 미국재대만협회(AIT) 처장 출신인 윌리엄 스탠턴은 기조연설에서 “미국과 대만은 독립, 자유, 법치, 인권이라는 공통 가치로 결속돼 있고 공동의 이익 역시 매우 중요하다”고 강조했다.
그는 도널드 트럼프 대통령에 대해선 비판을 아끼지 않았다. 그는 “트럼프 대통령이 미·대만 관계에 큰 불확실성을 가져왔다”면서 “트럼프의 정책은 예측하기 어렵고 급변하는 경향이 있는 데다 ‘미국 우선주의’를 내세워 신뢰할 수 없는 동맹이라는 우려가 대만과 미국 내에서 제기되고 있다”고 지적했다. 이어 “이러한 발언과 태도가 대만 사회에서 ‘미국 불신론’을 키우고 있고 미국의 이익에도 부정적 영향을 줄 수 있다”고 경고했다.
우즈중 대만 외교부 차관은 “대만과 중국 사이에는 통일이나 재통일이 아니라 ‘점령과 침략’의 문제가 있을 뿐”이라며 “통일이라는 표현을 사용하면 대만 문제를 중국의 내정으로 간주하게 돼 국제사회 개입이 어려워진다”고 지적했다. 이어 “대만은 현재 외교와 경제 성과를 바탕으로 ‘대만 신화’를 만들어가고 있다”면서 “전쟁을 막는 최선의 방법은 국방력이지만, 더 중요한 것은 친구를 많이 만드는 것, 즉 외교”라고 강조했다.
대만국가연맹과 세계대만인대회가 개최한 이 회의는 ‘국가 정상화: 대만·일본·미국 관계의 새로운 전망’을 주제로 열렸다. 라이칭더 대만 총통은 축전을 보내 “이번 회의를 계기로 국민의 주체의식을 결집하고 자유·민주 가치를 수호하며 국제사회의 대만 지지 역량을 모아 협력관계를 구축하고 ‘강인한 대만’을 함께 만들어가길 기대한다”고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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