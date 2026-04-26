파주시, 신혼부부 전세이자 최대 월 35만원 지원
‘파인(FINE)주택’ 신청 시작
경기 파주시가 신혼부부와 신생아 가구를 위해 전세이자를 월 최대 35만원까지 지원하는 ‘파인(FINE)주택’ 신청을 시작했다.
파주시는 주거비 부담 완화를 위해 ‘파인(FINE)주택’ 전세임대 입주자 100가구를 모집한다고 26일 밝혔다. 신청은 오는 30일까지 운정행복센터 복지동 1층 방문 접수로 진행된다.
이번 사업은 입주자가 원하는 주택을 직접 선택하면 파주도시공사가 전세 계약을 체결한 뒤 재임대하는 방식으로 운영된다.
기존 공공임대주택과 달리 주거 선택권이 넓고, 기존 전세 거주자도 조건을 충족하면 신청할 수 있는 점이 특징이다.
선정된 입주자는 주택도시기금 저리 대출(연 2.2%)을 통해 최대 1억9200만원까지 전세자금을 마련할 수 있으며, 해당 대출 이자에 대해 월 최대 35만2000원을 최대 6년간 지원받는다.
또한 최초 계약 시 중개보수 최대 72만원이 지원되고, 공인중개사 협력을 통한 추가 감면 혜택도 제공된다.
신청 대상은 무주택 신혼부부(예비 포함)와 신생아 가구이며, 소득 및 자산 기준은 국토교통부 전세임대 기준을 따른다. 경쟁이 발생할 경우 파주시 거주 기간 등 가점 요소를 반영해 대상자가 선정된다.
시 관계자는 “파인주택은 국토교통부 기존주택 전세임대사업(신혼·신생아Ⅱ 유형)과 연계해 추진되는 정책으로, 초기 주거비 부담을 실질적으로 낮추는 데 초점을 맞췄다”며 “기초자치단체 최초의 대규모 전세임대 공급 사례”라고 설명했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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