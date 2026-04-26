‘무명’ 최찬, 32번째 출전만에 감격의 생애 첫승…우리금융 챔피언십 우승
장유빈과 정태양 추격 3타 차이로 따돌려
지난 4년간 누적 상금 2배인 3억 원 획득
2연패 도전 이태훈 공동4위·임성재 공동39위
이태훈의 2연패도, 장유빈의 투어 복귀 우승도, 그리고 임성재의 대회 3번째 우승도 아니었다.
투어 5년차 최찬이 무명 반란을 일으키며 생애 첫 승에 성공했다.
최찬은 26일 경기도 파주시 서원밸리CC 밸리·서원 코스(파71·7018야드)에서 열린 KPGA투어 시즌 두 번째 대회 우리금융 챔피언십(총상금 15억 원) 마지막날 4라운드에서 보기는 1개로 틀어 막고 버디 5개를 골라 잡아 4언더파 67타를 쳤다.
최종합계 13언더파 271타를 기록한 최찬은 장유빈, 정태양의 추격을 3타 차 공동 2위로 따돌리고 32번째 대회 출전만에 감격의 우승 트로피를 들어 올렸다.
최찬은 지난 4년간 획득 상금 1억7514만704원보다 1억2485만9296원이 더 많은 3억 원의 우승 상금을 획득했다. 또 2년간 투어 시드를 보너스로 챙겼다.
1997년생인 최찬은 14살 때 처음 골프채를 잡았다. 골프를 시작한 지 8년만에 KPGA 입회 및 투어 프로 카드를 획득했다.
KPGA투어 QT 공동 24위로 2022년 KPGA투어에 데뷔했으나 성적 부진으로 시드를 잃은 뒤 군에 입대했다.
2024년 군 전역 후 QT 공동 33위로 2025시즌 KPGA투어 재입성에 성공했다. 그리고 작년 시즌 4차례 ‘톱10’에 입상하면서 제네시스 포인트 48위로 올 시즌 잔류에 성공했다. 개인 통산 최고 성적은 작년 투어 챔피언십에서 거둔 공동 4위다.
최찬은 전반 9홀에서 보기와 버디를 1개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못해 우승 경쟁에서 밀리는 듯했다. 하지만 후반 들어 10번과 12번 홀(이상 파4)에서 징검다리 버디를 잡으며 공동 선두로 올라섰다.
기세가 오른 최찬은 14번(파4)과 16번 홀(파5)에서 또 다시 징검다리 버디를 잡아 3타 차 리드를 지켰다. 앞서 경기를 하며 추격전을 펼치던 장유빈이 17번 홀(파3)에서 보기를 범하면서 사실상 우승을 확정지었다.
최찬은 “우승 할 줄은 꿈에도 몰랐다. 무슨 말을 해야 할 지 모르겠다”고 소감을 말한 뒤 “뉴질랜드오픈 출전이 큰 원동력이 됐다. 16번 홀 티샷 왼쪽으로 가 위기였는데 버디 퍼트가 들어 가면서 우승 예상했다”고 했다.
이어 “퍼팅 때문에 그동안 애를 먹었다. 서원밸리 그린이 어려워 핀오버를 하지 않기 위해 매일 핀위치를 꼼꼼이 체크한 뒤 아이언샷 공략을 했다. 그게 주효했다”고 승인을 분석했다.
작년에 비해 쇼트 게임이 부쩍 좋아졌다는 최찬은 “지금 이 순간 부모님이 가장 먼저 떠오른다. 골프 처음 시작할 때부터 어려움이 많았는데 지금까지 기다려 줘서 정말 감사드린다”고 생애 첫 승의 영광을 부모님에게 돌렸다.
작년에 LIV골프에서 활동하다 올해 투어에 복귀한 장유빈은 결정적 순간에 쇼트 퍼트 결정력이 떨어지면서 공동 2위에 만족해야 했다.
정태양은 이날 6언더파 65타를 몰아쳐 개인 역대 최고 성적인 공동 2위에 입상했다.
공동 선두로 출발해 대회 2연패 도전에 나선 이태훈은 타수를 줄이지 못하고 공동 4위(최종합계 9언더파 275타)로 대회를 마쳤다.
최진호, 신상훈, 문동현, 김범수 등이 이태훈과 어깨를 나란히 했다.
미국프로골프(PGA)투어서 활동중인 임성재는 2타를 줄여 공동 39위(최종합계 2언더파 282타)의 성적표를 받아 쥐었다.
파주(경기도)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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