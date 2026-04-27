갈수록 커지는 영끌족 비명…서울 주담대 연체율 최고점 육박
서울에서 주택담보대출을 갚지 못하는 차주가 다시 늘고 있다. 집값은 통계 작성 이후 최고 수준까지 뛰었지만, 금리 부담은 여전히 높은 수준에 머물면서 대출 상환 여력이 좀처럼 회복되지 못하는 모습이다.
27일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 2월 말 서울 지역 주택담보대출 연체율은 0.36%로 집계됐다. 지난해 5월 기록한 고점 0.37% 이후 9개월 만에 가장 높은 수준이다. 같은 기간 전국 평균 주담대 연체율 0.31%보다도 0.05%포인트 높다.
주담대는 담보가 확실하고 장기간에 걸쳐 갚는 구조라 금융권에서는 비교적 안전한 대출로 분류된다. 이 때문에 중저금리 기조에서도 연체율이 0.3%를 넘어서면 위험 신호로 해석된다. 금융권 관계자는 “주담대 연체율은 절대 수준만 놓고 보면 높지 않아 보일 수 있지만, 담보대출 특성상 작은 상승폭도 차주의 상환 부담이 누적되고 있다는 신호로 볼 필요가 있다”고 말했다.
서울의 경우 주택 가격과 대출 규모가 큰 만큼 금리 부담이 연체율에 더 민감하게 반영될 수밖에 없다. 실제 주담대 금리는 여전히 높은 수준이다. 지난 22일 기준 5대 은행의 5년 변동형 주택담보대출 금리 밴드는 연 4.18~6.78%로 집계됐다. 상단 금리가 7%에 가까운 상황에서 대출 원금 규모가 큰 차주일수록 이자 부담은 빠르게 커질 수밖에 없다.
반면 서울 아파트 가격 지표는 고점을 새로 쓰고 있다. 한은에 따르면 지난 2월 서울 아파트 매매 실거래가격지수는 198.4를 기록했다. 2006년 1월 관련 통계 작성 이후 약 20년 만에 가장 높은 수준이다.
아파트 매매 실거래가격지수는 실제 거래된 아파트 가격 변동을 지수화한 통계다. 2017년 11월을 100으로 놓고 산출하는데, 서울 지수가 198.4라는 것은 실제 거래 가격 기준으로 서울 아파트 가격이 기준 시점의 약 두 배에 가까워졌다는 의미다.
문제는 집값이 오른 만큼 대출 상환 부담도 함께 커졌다는 점이다. 소득 증가세가 금리 부담과 집값 상승 속도를 따라가지 못하면 연체율 상승 압력은 더 증폭될 수 있다.
금융당국도 가계부채 관리 고삐를 죄고 있다. 주요 5대 은행과 올해 주택담보대출 규모를 전체 가계대출 증가분의 60% 안팎으로 관리하는 방안을 협의 중이다. 집값이 뛰고 대출 문턱은 높아지며, 금리 부담까지 여전한 상황에서 서울 주택 시장에선 가격 상승과 차주들의 상환 부담이 동시에 커지는 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다.
김상봉 한성대 경제학과 교수는 “코로나19 시기 등 저금리 국면에서 불어난 대출이 만기 도래와 금리 상승 부담을 동시에 맞으면서 취약차주를 중심으로 상환 압박이 더 커질 수 있다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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