‘봄의 여왕’이예원, 시즌 첫 승·통산 10승 달성…“가을에도 우승하겠다”
KLPGA덕신 EPC 챔피언십 우승
박현경 추격 3타 차이로 따돌려
대상·상금 순위 각각 1위 올라서
‘봄의 여왕’ 이예원이 미뤘던 KLPGA투어 시즌 첫 승, 통산 10승에 성공했다.
이예원은 26일 충북 충주시 킹스데일GC(파72·6700야드)에서 열린 KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십(총상금 10억 원) 마지막날 3라운드에서 보기 2개에 버디 6개를 잡아 4언더파 68타를 쳤다.
최종합계 12언더파 204타를 기혹한 이예원은 박현경의 추격을 3타 차 2위로 뿌리치고 시즌 첫 승이자 통산 10승에 성공했다.
우승 상금 1억8000만 원을 획득한 이예원은 시즌 상금이 3억5307만원으로 늘어나 상금 순위 6위에서 1위로 올라섰다. 또 대상 포인트 70점을 보태 이 부문도 7위에서 1위로 올라섰다.
이예원은 최근 2년간 시즌 초반 우수한 성적을 냈다. 2024년에는 초반 9개 대회에서 3승, 작년에도 초반 7개 대회에서 역시 3차례나 우승 트로피를 들어 올려 ‘봄의 여왕’의 칭호를 얻었다.
이예원은 전날 코스 레코드 타이인 7언더파 65타를 몰아쳐 공동 선두로 최종 라운드를 시작했다.
전반 9홀에서 1타를 줄인데 그친 이예원은 후반 들어 10번(파4)과 11번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡아 2위권과의 격차를 한 때 3타 차이까지 벌렸다.
13번 홀(파3)에서 보기를 범해 먼저 경기를 마친 박현경에 1타 차이로 쫓겼으나 15번 홀(파3) 버디로 한숨을 돌렸다. 그리고 17번(파4)에서 한 타를 더 줄여 승부에 쐐기를 박았다.
우승 후 방송 인터뷰에서 이예원은 “봄에 다시 우승해서 너무 기쁘다”고 소감을 밝힌 뒤 “올해는 준비를 잘해 가을에도 승수를 추가해보려고 한다. 3승 이상을 반드시 달성하겠다”고 각오를 다졌다.
박현경은 이날 데일리베스트인 6언더파 66타를 몰아쳐 시즌 첫 ‘톱10’ 입상을 준우승으로 장식했다.
작년 대상 수상자 방신실, 유현조, 한진선, 김재희가 공동 3위(최종합계 8언더파 208타)로 대회를 마쳤다.
대회 2연패와 2주 연속 우승이라는 두 마리 토끼 사냥에 나섰던 김민선은 1타를 잃어 공동 17위(최종합계 5언더파 211타)에 그쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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