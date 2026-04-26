도박 중독자, 관리 대상 아닌 관계 대상…교회의 접근법은 달랐다

대화·밥상으로 다가간 교회…도박 중독자 회복 도와





인근에서 사업하는 김현숙(가명)씨는 “많게는 20명씩 모인다. 도박이 좀처럼 근절되지 않아 보기 좋지 않다”며 “대부분 기초생활수급자로 보이는데 세금이 아깝다는 생각도 든다”고 말했다.

김남복 남서울교회 목사가 지난 24일 서울 관악구 OO마트 인근에서 어르신들에게 전도를 하고 있다.

그때 골목 한켠에서는 다른 방식의 만남이 이어지고 있었다. 김남복 남서울교회 목사는 이날 어르신들에게 안부를 물으며 전도지와 건빵을 건넸다. 교회는 이들을 관리가 아닌 관계로 만나려는 사역을 이어가고 있었다.



현장에서 만난 김 목사는 한 어르신과 2시간 넘게 대화를 나눈 경험을 떠올렸다. 대화 속에는 어린 시절의 상처와 교회에 대한 실망, 지난날에 대한 자부심과 후회가 뒤섞여 있었다. 김 목사는 “이야기를 들어주다 보면 마음의 문이 열리고, 복음을 나누고 함께 기도할 수 있는 기회도 생긴다”며 “성령께서 일하실 순간을 기다리고 있다”고 말했다.



도박 중독 문제를 겪는 이들을 위한 교회의 헌신은 강원도 정선에서도 이어지고 있다. 강원랜드에서 약 2㎞ 떨어진 곳에 위치한 사북감리교회(김병렬 목사)는 2016년부터 ‘만메추다솜밥상’ 사역을 통해 30~40명에게 매주 수·토·일요일 점심 식사를 제공하고 있다. 이 가운데 10~15명가량이 예배에 참여하고 있다. 일부는 도박장을 찾는 횟수를 줄이는 등 삶의 변화도 나타났다.



사북감리교회(김병렬 목사)는 매주 수·토·일 도박 문제를 겪는 사람들에게 점심 식사를 제공하고 있다. 교회 제공

이 교회에서 봉사하는 정연심(69) 권사는 22일 국민일보와의 통화에서 “이 가운데 2명은 지난해와 올해 각각 집사 직분을 받았다”며 “도박장 출입을 스스로 제한한 뒤 노인 일자리 사업에도 참여하고 있다”고 말했다.



김병렬 사복감리교회 목사는 “일확천금을 좇는 사회일수록 가장 소외된 이들을 돌봐야 한다”며 “이 사역은 사람을 위한 것이 아니라 주님께 드리는 것”이라고 말했다. 이어 “주님께서 십자가의 길을 가신 것처럼 묵묵히 감당하자고 성도들을 독려해왔다”고 덧붙였다.



교회 성도들은 이 같은 사역 취지에 공감해 자발적으로 밥상 사역에 참여하고 있다. 교회는 현금 지원이 다시 도박으로 이어질 가능성을 고려해 기름값이나 진료비 등을 대신 지급하는 방식으로 돕고 있다.



교계 전문가들은 관계 중심의 접근이 성과로 이어지기 위해서는 중독에 대한 충분한 이해가 선행돼야 한다고 입을 모은다.



조현섭 총신대 중독상담학과 교수는 “부모의 위급한 상황 등을 이유로 금전을 요구하는 사례도 있어 교회가 이들을 충분히 이해하지 못한 채 돕다가는 피해를 입을 수 있다”고 분석하면서 “중독 특성과 행동 양식에 대한 사전 이해가 필요하다”고 강조했다.



조 교수는 “중독자들은 관계 단절로 고립돼 있는 경우가 많아 교회가 이 공백을 메워주는 역할이 필요하다”며 “복음을 통해 삶이 변화되고 도박을 끊은 사례들도 있다”고 말했다.



글·사진=김연우 기자 yeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘공공장소 내 음주소란, 도박행위 관용없이 엄중 단속.’ 지난 24일 서울 관악구 ○○마트 뒤편에 들어서자 안내문 하나가 눈길을 붙잡았다. 주취와 소음, 도박 등으로 민원이 이어지던 이곳은 최근 경찰 단속이 강화되며 분위기가 달라졌다.인근에서 사업하는 김현숙(가명)씨는 “많게는 20명씩 모인다. 도박이 좀처럼 근절되지 않아 보기 좋지 않다”며 “대부분 기초생활수급자로 보이는데 세금이 아깝다는 생각도 든다”고 말했다.그때 골목 한켠에서는 다른 방식의 만남이 이어지고 있었다. 김남복 남서울교회 목사는 이날 어르신들에게 안부를 물으며 전도지와 건빵을 건넸다. 교회는 이들을 관리가 아닌 관계로 만나려는 사역을 이어가고 있었다.현장에서 만난 김 목사는 한 어르신과 2시간 넘게 대화를 나눈 경험을 떠올렸다. 대화 속에는 어린 시절의 상처와 교회에 대한 실망, 지난날에 대한 자부심과 후회가 뒤섞여 있었다. 김 목사는 “이야기를 들어주다 보면 마음의 문이 열리고, 복음을 나누고 함께 기도할 수 있는 기회도 생긴다”며 “성령께서 일하실 순간을 기다리고 있다”고 말했다.도박 중독 문제를 겪는 이들을 위한 교회의 헌신은 강원도 정선에서도 이어지고 있다. 강원랜드에서 약 2㎞ 떨어진 곳에 위치한 사북감리교회(김병렬 목사)는 2016년부터 ‘만메추다솜밥상’ 사역을 통해 30~40명에게 매주 수·토·일요일 점심 식사를 제공하고 있다. 이 가운데 10~15명가량이 예배에 참여하고 있다. 일부는 도박장을 찾는 횟수를 줄이는 등 삶의 변화도 나타났다.이 교회에서 봉사하는 정연심(69) 권사는 22일 국민일보와의 통화에서 “이 가운데 2명은 지난해와 올해 각각 집사 직분을 받았다”며 “도박장 출입을 스스로 제한한 뒤 노인 일자리 사업에도 참여하고 있다”고 말했다.김병렬 사복감리교회 목사는 “일확천금을 좇는 사회일수록 가장 소외된 이들을 돌봐야 한다”며 “이 사역은 사람을 위한 것이 아니라 주님께 드리는 것”이라고 말했다. 이어 “주님께서 십자가의 길을 가신 것처럼 묵묵히 감당하자고 성도들을 독려해왔다”고 덧붙였다.교회 성도들은 이 같은 사역 취지에 공감해 자발적으로 밥상 사역에 참여하고 있다. 교회는 현금 지원이 다시 도박으로 이어질 가능성을 고려해 기름값이나 진료비 등을 대신 지급하는 방식으로 돕고 있다.교계 전문가들은 관계 중심의 접근이 성과로 이어지기 위해서는 중독에 대한 충분한 이해가 선행돼야 한다고 입을 모은다.조현섭 총신대 중독상담학과 교수는 “부모의 위급한 상황 등을 이유로 금전을 요구하는 사례도 있어 교회가 이들을 충분히 이해하지 못한 채 돕다가는 피해를 입을 수 있다”고 분석하면서 “중독 특성과 행동 양식에 대한 사전 이해가 필요하다”고 강조했다.조 교수는 “중독자들은 관계 단절로 고립돼 있는 경우가 많아 교회가 이 공백을 메워주는 역할이 필요하다”며 “복음을 통해 삶이 변화되고 도박을 끊은 사례들도 있다”고 말했다.글·사진=김연우 기자 yeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지