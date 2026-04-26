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‘고유가 지원금’ 내일부터 1차 지급

입력:2026-04-26 15:57
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'고유가 피해지원금' 1차 지급을 하루 앞둔 27일 서울 망원동의 한 편의점에서 사용가능을 알리는 홍보물이 붙어 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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