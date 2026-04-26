시사 전체기사 ‘고유가 지원금’ 내일부터 1차 지급 입력:2026-04-26 15:57 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 하루 앞둔 27일 서울 망원동의 한 편의점에서 사용가능을 알리는 홍보물이 붙어 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 2 장동혁, ‘방미 면담’ 美인사 직급 논란에 “분명 차관보” 재반박 3 李 “대장동 보도는 ‘엄청난 조작’”…한국신문상 취소·정정 요구 4 이 대통령 “장특공, 실거주 감면 필요… 비거주땐 축소해야” 5 구성 핵시설 공공연한 비밀인데 ‘중동戰·장관 입’이라 문제 해당분야별 기사 더보기 1 “엄빠 찬스에 코인까지”…서울 집산 30대 ‘영끌’ 뚜렷 2 스페이스X는 머스크의 ‘돼지 저금통’…“수천억원 빌렸다 갚아” 3 삼립, ‘명인명작 통팥도라야끼’ 회수…식중독균 검출 4 베일 벗은 이재명표 ‘청년미래적금’… 정부가 최대 12% 얹는다 5 ‘앞이 캄캄’ Z세대… “취업, 작년보다 어렵다” 80% 해당분야별 기사 더보기 1 티켓은 3장뿐… 좁아진 ‘서울대 문’, 교수 철밥통 깰까 2 ‘최대 60만원’ 고유가 지원금, 27일부터 취약계층 1차 지급 3 4월 월급 왜이럴까…직장인 1035만명, 건보료 추가납부 4 왜색 저항하며 한 채 두 채… 독야청청 기와 물결 이루다 5 부산 산부인과서 시술 뒤 몸속에 거즈…경찰은 “무혐의” 해당분야별 기사 더보기 1 백악관 기자단 만찬에서 총격…트럼프 “영부인과 내각 모두 무사” 2 “용의자는 외로운 늑대…이란과 무관한듯” 트럼프, 총격 용의자 추정 사진 공개 3 트럼프 초조함 드러났나…하루 30건 이상 트루스소셜에 ‘엇갈린 메시지’ 게시 4 “타카시, 타카시” 헵번 닮은 여학생이 다가왔다… 中미인계에 흔들리는 日[이세계도쿄] 5 “알고도 눈 감았다” 비난에…올트먼, 캐나다 총격 사건 사과 해당분야별 기사 더보기 1 ‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기 2 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 3 법원, ‘정몽규 중징계 요구’ 문체부 손 들어줬다 4 ‘무명’ 최찬, 32번째 출전만에 감격의 생애 첫승…우리금융 챔피언십 우승 5 철벽 마운드 LG, 선발·구원 구멍이 없다 해당분야별 기사 더보기 1 “평생 고생했는데 보호소행?” 논란의 은퇴군견 입소, 그 후 [개st하우스] 2 ‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수 3 듀오 베를린 제4회 정기연주회, 이화성악회 제26회 정기연주회 4 도박 중독자, 관리 대상 아닌 관계 대상…교회의 접근법은 달랐다 5 다 읽지 못해도 사둬라… 책장은 미지의 닻이다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 경북 봉화 산불 하루만에 재발화…헬기 3대 투입 “용의자는 외로운 늑대…이란과 무관한듯” 트럼프, 총격 용의자 추정 사진 공개 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 백악관 기자단 만찬에서 총격…트럼프 “영부인과 내각 모두 무사” 헤어진 연인 집 침입해 반려묘 살해…20대 징역형 집행유예 티켓은 3장뿐… 좁아진 ‘서울대 문’, 교수 철밥통 깰까 ‘최대 60만원’ 고유가 지원금, 27일부터 취약계층 1차 지급 장동혁, ‘방미 면담’ 美인사 직급 논란에 “분명 차관보” 재반박 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요