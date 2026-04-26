40일 남은 부산시장 선거… 박형준·전재수 전면전 돌입
박형준 27일 등록… 조기 등판
전재수 29일 사퇴… 배수진
김문수 합류… 보수 결집 신호
부산시장 선거가 본격적인 대결 국면에 들어섰다. 거대 양당 후보들이 예비후보 등록과 의원직 사퇴를 계기로 전면 등판에 나서면서 선거전이 빠르게 달아오르는 모습이다.
26일 부산시와 정치권에 따르면 국민의힘 박형준 부산시장과 더불어민주당 전재수 의원은 각각 27일과 29일을 기점으로 본격적인 선거전에 돌입한다. 오는 6월 3일 투표일까지 40일도 채 남지 않아 짧은 선거 일정 속에 후보들이 초반부터 총력전에 나서는 분위기다.
박형준 부산시장은 27일 예비후보 등록을 마치고 선거 체제로 전환할 계획이다. 이는 지난 2022년 지방선거 당시보다 약 2주 빠른 일정이다. 정치권에서는 선거 초반 주도권 확보를 위한 조기 등판으로 해석하고 있다. 캠프 측은 “중단 없는 부산 발전을 위해 적극적으로 선거에 임하겠다는 의미”라고 밝혔다.
박 시장 측은 선거대책위원회 구성에도 속도를 내고 있다. 경선 주자였던 주진우 의원이 상임선대위원장을 맡는 데 이어, 김문수 전 국민의힘 대통령 후보를 명예선대위원장으로 추대해 보수 결집을 본격화한다는 전략이다. 캠프는 이를 시작으로 중도와 청년층까지 아우르는 ‘시민 대통합 선대위’를 차례로 구성할 계획이다.
전재수 의원은 29일 국회의원직을 사퇴하고 본격적인 선거전에 뛰어든다. 지방선거 출마 시 의원직을 내려놓아야 하는 규정에 따른 것이다. 전 의원은 그동안 “지역구를 장기간 비우는 것은 도리가 아니다”는 입장을 유지해 왔다. 캠프는 박재호 전 의원을 중심으로 조직을 꾸리고 현장 밀착형 선거 전략을 강화하고 있다.
정치권에서는 양측 모두 선거 초반 주도권 확보를 위해 조직 정비와 메시지 경쟁에 총력을 기울일 것으로 보고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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