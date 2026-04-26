40년 정성 깃든 ‘분홍빛 터널’…전주 완산 꽃동산 ‘봄꽃 향연’
겹벚꽃·철쭉 만개로 상춘객 인산인해
플리마켓·버스킹 공연 풍성
주민 손길서 시작된 1만5000㎡ 도심 정원
전북 전주시 완산구에 위치한 완산공원 꽃동산이 연분홍빛 겹벚꽃과 진홍빛 철쭉으로 물들며 절정의 봄기운을 뽐내고 있다.
전주시는 완산공원 꽃동산에 봄꽃들이 일제히 만개하면서 주말을 기점으로 방문객이 급증하고 있다고 26일 밝혔다. 이곳은 약 1만5000㎡ 규모의 꽃동산에는 겹벚꽃과 철쭉 등 수천 그루의 봄꽃이 어우러져 장관을 연출하고 있다.
완산 꽃동산은 특별한 역사를 품고 있다. 1970년대 인근 주민이 사재를 털어 1500여 그루의 꽃나무를 식재하고 정성껏 가꿔온 공간이다.
전주시는 오랜 세월 다듬어진 이 공간을 지난 2009년 매입해 시민을 위한 공원으로 개방했으며, 이후 해마다 전국에서 관광객이 몰려드는 명소로 자리 잡았다.
특히 올해는 시민들이 꽃 관람과 함께 문화를 향유할 수 있는 다채로운 프로그램이 마련됐다.
매곡교 인근 진입로에서는 주말마다 전통과 현대 음악이 어우러진 버스킹 공연이 펼쳐지며, 플리마켓 구역에서는 수공예품 판매와 다채로운 체험 프로그램이 운영되고 있다.
전주시 관계자는 “올해는 꽃과 문화가 공존하는 공간으로 기획한 만큼, 방문객들이 안전하고 쾌적하게 전주의 봄을 만끽할 수 있도록 질서 유지에 협조를 부탁드린다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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