새만금 ‘2030 AI 스마트시티’ 청사진 확정…국토부 최종 승인

탄소중립·인공지능 기반 혁신 생태계 조성

4대 전략 로드맵 발표수변도시 거점 전역 확산

현대차 협업 등 30개 특화 서비스 도입

새만금개발청 청사

전북 새만금이 오는 2030년까지 인공지능(AI)과 탄소중립 기술이 집약된 ‘미래형 첨단 스마트도시’로 본격 조성된다. 새만금 스마트 수변도시를 거점으로 국내 유일의 AI 테스트베드를 구축하고, 대규모 민간 투자와 연계해 세계적 수준의 혁신도시를 만든다는 구상이다.