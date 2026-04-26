부산시, 해양관측위성 ‘부산샛’ 발사·운영 본격화
부산시–천문연 협약… 발사·운영 협력
12U급 부산샛… 미세먼지 정밀 관측
NASA 협력 기반 데이터 분석 체계 구축
부산시가 해양데이터 확보를 위한 위성 기반 구축에 본격 착수했다. 지자체가 직접 제작한 해양관측 위성을 활용해 데이터 수집부터 분석·활용까지 이어지는 체계를 갖춘다는 구상이다.
부산시는 지난 24일 한국천문연구원과 ‘해양관측 위성 부산샛(BusanSat) 발사 및 공동 운영을 위한 업무협약’을 체결했다고 26일 밝혔다.
부산샛은 해양 미세먼지 등 대기환경을 관측하는 초소형 위성으로, 2022년 부산시와 부산테크노파크, 한국천문연구원, 나라스페이스테크놀로지의 협력을 통해 지자체 최초로 제작됐다. 위성은 12U급(약 20㎝×20㎝×30㎝, 약 12.4㎏) 규모로, 탑재체로 편광카메라를 장착했다. 이 카메라는 일반 광학 카메라보다 정밀도가 높아 미세먼지의 크기와 성분을 보다 정확하게 분석할 수 있다.
협약에 따라 시는 위성 발사와 지상국 운영, 데이터 수집과 공유를 총괄하고 촬영 원시 데이터(Level 0)를 확보한 뒤 가공 데이터(Level 1)를 대학과 연구 기관에 제공한다. 또 위성의 우주물체 등록과 지상국 운영 전반도 맡는다. 한국천문연구원은 미국 항공우주국(NASA)과의 국제 협력을 맡고 데이터 처리 알고리즘과 분석 시스템 구축, 탑재체 운영을 지원한다.
양 기관은 NASA와의 협력을 통해 부산샛 데이터를 국제 수준의 분석 체계와 연계하고, 해양 미세먼지 관측과 데이터 처리 기술 고도화를 함께 추진할 계획이다. 수집된 데이터는 해양환경 연구와 정책 수립은 물론, 해양데이터 기반 서비스 산업에도 활용될 전망이다.
박형준 부산시장은 “이번 협약은 부산샛의 성공적인 발사와 실질적인 운영을 위한 핵심 단계”라며 “한국천문연구원, NASA와의 협력을 바탕으로 글로벌 기후변화 대응에 필요한 데이터를 확보하고 이를 지역 산업과 정책에 적극 활용하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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