‘IHO 인프라센터’ 부산 설립 최종 확정
해양정보 국제표준 총괄 핵심조직 유치
해외 첫 설치… 글로벌 해양거점 도약
BIFC에 조성, 해수부 연 25억원 지원
부산이 해양정보 국제표준을 주도하는 글로벌 거점 확보에 성공했다. 국제기구 핵심 조직 유치를 통해 해양디지털 산업 기반을 선점하게 됐다.
부산시는 지난 19일부터 23일까지 열린 국제수로기구(IHO) 총회에서 ‘IHO 인프라센터’ 부산 설립이 최종 확정됐다고 26일 밝혔다. IHO는 항해용 해도와 해양조사 관련 국제표준을 제정·관리하는 정부 간 국제기구로, 사무국 외 조직이 해외에 설치되는 것은 이번이 처음이다.
인프라센터는 자율운항선박 등 변화하는 해상 환경에 대응해 디지털 해양정보 표준 ‘S-100’ 개발 지원과 국제 보급을 담당하는 기술 전담 조직이다. S-100은 2026년 시범운영을 거쳐 2029년부터 선박에 의무 적용될 예정으로, 해양데이터 활용 체계를 바꿀 핵심 기준으로 꼽힌다.
시는 해양수산부 국립해양조사원과 협력해 2024년 한국 유치 결정을 끌어낸 데 이어 지난해 이사회 설립지 확정, 이번 총회 최종 승인까지 이어냈다. 인프라센터는 남구 부산국제금융센터(BIFC)에 조성되며 오는 7월 구축을 완료할 계획이다. 시비 60억원을 투입해 공간을 확보했고 해양수산부도 매년 25억원 규모의 운영비를 지원한다.
센터는 초기 10여명 규모로 출범해 해양정보 표준 개발과 운영, 전자해도 기술 지원, 교육·인증 프로그램 등을 수행하며 점진적으로 인력을 확대할 계획이다.
시는 이번 유치를 계기로 해양정보, 항해장비, 자율운항선박 등 관련 산업 집적과 글로벌 교류 확대를 기대하고 있다. 특히 해양데이터 국제표준을 다루는 핵심 조직이 들어서면서 기업 유치와 일자리 창출 등 지역경제 파급효과도 클 것으로 보고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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