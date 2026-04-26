방탄소년단, 탬파서 북미 투어 시작…12개 도시 31회 공연 대장정
방탄소년단(BTS)이 미국 탬파를 시작으로 북미 투어에 돌입한다.
BTS는 25일과 26일, 28일(현지시간) 플로리다주 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 ‘월드투어 아리랑 인 노스 아메리카’의 포문을 연 뒤 엘파소·멕시코시티·뉴욕 등 12개 도시에서 총 31회 공연을 이어간다. 미국 콘서트는 2022년 라스베이거스 이후 약 4년 만이다. 전 회차 매진 속 일부 도시에는 추가 공연도 편성됐다.
투어 출발지인 탬파는 도시 전역을 보라색으로 물들이며 환영 분위기를 조성했다. 제인 캐스터 시장은 시청사와 교량 점등 계획을 공개했다. 시는 도로 통제에 나섰고 공항 환영 메시지와 현지 방송사 특집 편성도 이어졌다. 현지 매체는 이번 공연이 탬파 지역에 약 8억~9억 달러(1조1820억~1조3300억원)의 경제 효과를 낼 것으로 전망했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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