트럼프 참석 백악관 행사에서 총격 사건…“이란과 무관” 용의자는 31세 남성

총격 사건 장소, 1981년 레이건 전 대통령 암살 시도 호텔

미국 법 집행 당국 요원들이 25일(현지시간) 워싱턴DC의 힐튼호텔에서 열린 백악관 기자단 만찬 중 큰 폭음이 들리자 총을 뽑아 들고 경계에 나섰다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 백악관 기자단 만찬에서 경례하고 있다. 연합뉴스

트루스소셜에 “영부인과 부통령, 그리고 모든 내각 구성원들이 모두 무사하다”고 밝혔다. 그러면서 “법 집행 기관이 절차에 따라 우리에게 현장을 떠나도록 요청했으며 우리는 이를 즉시 따를 것”이라며 “나는 행사 책임자 전원과 이미 통화했으며 행사는 30일 이내에 다시 일정이 잡힐 것”이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 트루스소셜에 올린 사진. 미국 언론은 용의자로 추정했다. 트루스소셜

이번 총격이 이란과 연계된 가능성이 있느냐는 질문에는 “그렇게 생각하지 않는다”서도 “우리는 곧 많은 것을 알게 될 것이다. 세계 최고의 전문가들이 조사 중이니 많은 사실이 밝혀질 것”이라고 덧붙였다. 트럼프는 용의자에 대해 수사당국이 “

트럼프는 사건이 벌어진 힐튼 호텔에 대해