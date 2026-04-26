트럼프 참석 백악관 행사에서 총격 사건…“이란과 무관” 용의자는 31세 남성
총격 사건 장소, 1981년 레이건 전 대통령 암살 시도 호텔
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 참석한 백악관 기자단 만찬 행사에서 총격 사건이 발생했다. 사상자는 없었지만 행사 단상에 앉아 있던 트럼프 대통령 부부와 주요 인사들이 긴급히 피신했고 용의자는 현장 체포됐다. 행사가 열린 워싱턴 DC의 힐튼호텔은 1981년 로널드 레이건 대통령에 대한 암살 시도도 있었던 곳이다.
백악관 공동취재단과 미국 언론들에 따르면 이날 오후 8시 30분쯤 워싱턴DC 힐튼 호텔에 마련된 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬장 외부에서 큰 폭음이 들리고 이어 트럼프 대통령 부부 등 주요 내빈들이 긴급하게 피신했다. 현장에서 붙잡힌 용의자는 캘리포니아주 출신의 콜 토머스 앨런(31)이라고 미국 언론들이 보도했다. 미 연방수사국(FBI)에 따르면 힐튼 호텔의 보안 검색대 근처에서 비밀경호국 요원이 ‘총격 사건’을 신고한 뒤 용의자가 체포됐다.
백악관 공동취재단은 “몇 차례의 폭음이 들린 뒤 총을 든 비밀경호국(SS) 요원들이 기자단을 행사장 밖으로 급히 몰아냈다”며 “비밀경호국 요원들은 ‘총격 발생’이라고 소리치며 우리를 밀어냈다”고 전했다.
트럼프는 행사 중단 직후 오후 10시쯤 백악관으로 복귀했다. 트럼프는 트루스소셜에 “영부인과 부통령, 그리고 모든 내각 구성원들이 모두 무사하다”고 밝혔다. 그러면서 “법 집행 기관이 절차에 따라 우리에게 현장을 떠나도록 요청했으며 우리는 이를 즉시 따를 것”이라며 “나는 행사 책임자 전원과 이미 통화했으며 행사는 30일 이내에 다시 일정이 잡힐 것”이라고 설명했다. 트럼프는 앞서 별도의 게시물에서도 “비밀경호국과 법 집행 기관은 환상적인 일을 해냈다. 그들은 빠르고 용감하게 행동했다. 총격범은 체포됐다”고 적었다. 트럼프는 용의자로 추정되는 인물의 사진도 게시했다.
트럼프는 이어 백악관 기자회견에서 이번 총격이 이란과 연계된 가능성이 있느냐는 질문에는 “그렇게 생각하지 않는다”서도 “우리는 곧 많은 것을 알게 될 것이다. 세계 최고의 전문가들이 조사 중이니 많은 사실이 밝혀질 것”이라고 덧붙였다. 트럼프는 용의자에 대해 수사당국이 “‘외로운 늑대(lone wolf·단독 범인)’로 보는 것 같다. 나도 그렇게 생각한”며 “이런 사람들은 제정신이 아니다”라고 말했다. 그러면서 “제압됐을 때 꽤 사악해 보이는 인상이었다”며 “그에 대한 모든 것을 곧 알게 될 것”이라고 했다. 트럼프 자신을 표적으로 노린 범행으로 보느냐는 질문에는 “그럴 수도 있다. 이런 사람들은 미쳤다”고 했다.
트럼프는 사건이 벌어진 힐튼 호텔에 대해 “특별히 보안이 철저한 건물은 아니다”라고 말했다.
제프리 캐럴 워싱턴 DC 경찰국장은 브리핑에서 용의자가 산탄총과 권총, 여러 개의 흉기로 무장한 한 해 비밀경호국(Secret Service) 검문소로 돌진했다고 설명했다. 캐럴 국장에 따르면 용의자는 검거 과정에서 총상을 입지는 않았으나 상태 확인을 위해 인근 병원으로 이송되어 검진을 받고 있다. 체포 과정에서 비밀경호국 요원 한 명이 총에 맞아 병원으로 옮겨졌으나 안정을 찾고 회복 중인 것으로 알려졌다. 캐럴 국장은 “이번 만찬 행사를 위해 수립된 보안 계획은 비밀경호국이 주도한 것”이라며 “현장에서 해당 보안 시스템이 제대로 작동했다”고 평가했다.
이날 행사에는 트럼프 부부와 J D 밴스 부통령, 스콧 베선트 재무장관 털시 개버드 국가정보국장, 캐시 파텔 FBI 국장, 캐럴라인 레빗 백악관 대변인 등 주요 인사가 참석했다.
트럼프에 대한 암살시도는 벌써 3번째다. 대선 당시인 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러 선거유세, 같은 해 9월 플로리다주 웨스트팜비치 골프장에서 트럼프에 대한 암살 시도가 있었다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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