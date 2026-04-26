오세훈, 與 향해 “한 게 없다고? 그것이야말로 시정 관심 없었다는 자인” [인터뷰]

오세훈 서울시장이 25일 서울 종로구 서울시청 집무실에서 국민일보와 만나 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자

아들을 열심히 키워놨더니 ‘엄마는 대체 뭐했어?’ 투정 부리는 것과 뭐가 다른가”라고 비판했다.

통합 민원 시스템을 구축해 평균 67분이나 걸렸던 통화 대기 시간을 23초로 단축하는 등 행정 비효율을 제거하는 대표적 정책이었다는 설명이다. 오 시장은 “시민의 일상에 공기처럼 스며든 여러 정책을 제대로 알리는 데 주력하겠다”고 강조했다.

장동혁의 당이 아니라, 당원이 주인인 당”이라고 강조했다.

오세훈 서울시장이 25일 서울 종로구 서울시청 집무실에서 국민일보와 만나 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자