오세훈, 與 향해 “한 게 없다고? 그것이야말로 시정 관심 없었다는 자인” [인터뷰]
네 차례 임기, 10년간 시정을 이끌며 ‘5선 서울시장’에 도전하는 오세훈 시장은 26일 ‘성과가 없다’는 여권 지적에 대해 “그런 주장이야말로 서울 시정에 대해 아무런 관심이 없었다는 뜻”이라며 “아들을 열심히 키워놨더니 ‘엄마는 대체 뭐했어?’ 투정 부리는 것과 뭐가 다른가”라고 비판했다.
종로 구도심의 한 빌딩에 선거캠프를 마련한 오 시장은 27일 예비후보 등록 후 본격적인 선거전에 돌입할 계획이다. 정원오 더불어민주당 후보와 맞붙는 그를 25일 서울시청 집무실에서 만났다.
오 시장은 2007년 첫 임기 당시 내놓은 ‘120다산콜센터’를 가장 성공적인 정책으로 꼽았다. 통합 민원 시스템을 구축해 평균 67분이나 걸렸던 통화 대기 시간을 23초로 단축하는 등 행정 비효율을 제거하는 대표적 정책이었다는 설명이다. 오 시장은 “시민의 일상에 공기처럼 스며든 여러 정책을 제대로 알리는 데 주력하겠다”고 강조했다.
6·3 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 서울 선거에 대해선 “서울을 사수하는 것 자체가 이재명정권에 대한 강력한 견제장치가 될 것”이라고 밝혔다. 오 시장은 “빨강 점퍼도 입을 계획”이라며 “국민의힘은 장동혁의 당이 아니라, 당원이 주인인 당”이라고 강조했다. 경쟁 상대인 정 후보가 ‘무능심판’ 슬로건을 들고나온 것을 두고는 “오세훈을 네 번이나 시장으로 뽑아주신 시민에 대한 예의가 아니다”라고 직격했다. 다음은 일문일답.
-다섯 번 같은 서울시장을 뽑을 이유가 있을까
“서울 시민이 아무나 네 번 뽑아주지 않는다. 10년을 쉬고도 다시 불러주신 이유가 있는 거다. 지난 박원순 시정은 서울의 암흑기였다. 그래서 저를 다시 압도적인 표 차로 불러내 주셨던 것 아닌가.”
-여권에선 ‘그동안 성과가 없다’고 비판한다
“성과는 열거하기 힘들 정도로 많다. 당장 경제, R&D(연구개발), 주거, 교통, 경제 등 도시 경쟁력의 종합성적표인 GPCI(세계 도시 종합경쟁력 지수)를 8위에서 6위로 끌어올렸다. 5위 싱가포르와 불과 5점 차다. 내실을 다지고, 시민 삶의 질을 획기적으로 높여 세계적인 도시를 만들었다. 그래서 ‘시작된 변화, 압도적 완성’이라는 슬로건을 내건 것이다. 민주당 비판은 시정에 대해 아무 관심이 없었다는 말이다. 엄마가 아들을 열심히 키워놨더니 ‘엄마는 대체 뭐했어?’ 투정 부리는 것과 뭐가 다른가.”
-정 후보도 GPCI ‘톱3’ 진입을 공약했다.
“문제는 ‘How-to’(어떻게)다. 오세훈이 한 것은 모두 잘못됐다면서 하는 일에 모두 반대하는데 어떻게 순위는 똑같이 끌어올리겠다는 것인지 논리적으로 맞지 않는다.”
-전체 임기 중 가장 큰 성과는.
“120다산콜센터다. 처음 취임했을 때 민원 통화 대기 시간만 평균 67분이었다. 지금 23초로 줄였다. 지난 2월에 직접 경험도 했다. 압구정 사거리를 지나는데, 플래카드가 강풍에 도로까지 나와 흔들리고 있었다. 교통이 마비될까 싶어 120에 전화했고, 상황 설명까지 끝내는 데 1분 걸렸다. 1시간 30분 만에 해결했다고 문자 알림이 았다. 물론 시장 신분을 밝히지 않고 한 것이다. 이런 도시가 어딨나.
정 후보는 본인이 전화나 문자로 소통하는 걸 강점이라 하는데, 저는 그걸 이미 2007년 서울시에서 시스템으로 구축했다. 이제는 누구의 정책이었는지도 모른 채 공기처럼 누리게 된 성과다. 단순 민원 이상의 소통도 마찬가지다. 서울시 직원이 낸 아이디어를 정책으로 구체화하는 바텀업 방식의 ‘창의발전소’, 시민 아이디어를 수렴하는 ‘상상대로 서울’도 활발하게 운영되고 있다.”
-‘랜드마크만 세우려 한다’고도 비판한다
“나쁜 프레임이다. 당연히 랜드마크만 하면 나쁜 시장이다. 그러나 그 비중은 10%도 되지 않을 거다. 그럼에도 불구하고 파리하면 에펠탑을 떠올리듯 도시 브랜드 이미지를 구축하는 것은 중요한 과제다. 한국을 방문하는 관광객이 연간 2000만명이다. 노들섬 예술섬 프로젝트도, 서울링도 필요하고, DDP와 한강르네상스도 있어야 한다. 혈세 낭비라고 비판하지만, 서울링만해도 수익형 민간투자사업(BTO)이다. 민간사업자가 수익성 판단이 안 나오면 뛰어들겠나.”
-빨강 점퍼를 입을 계획인가
“여러 차례 혼용한다는 입장을 밝혔다. 당연히 빨강 점퍼도 당원을 위해 입을 계획이다. 장동혁 대표는 인정할 수 없다. 그러나 국민의힘은 장동혁의 당이 아니라, 당원이 주인이다. 당원들은 얼마나 마음이 아프겠나.”
-이번 선거를 ‘이재명정권의 독주를 견제할 마지막 보루’라고 규정했다
“국민의힘이 서울시장직을 사수한다는 사실 자체가 정권에 대한 견제다. 민주당이 입법부, 행정부를 장악하고 선출 권력이 우위라는 논리로 사법부까지 능멸하고 있다. 지방권력까지 장악하면 그때부터는 진짜 독재다. 서울을 사수해야 이재명정권도 미래에 대한 두려움을 갖는다.”
-국민의힘은 창당 이래 최저 지지율을 기록 중이다
“장동혁 지도부의 고집스러운 노선 때문이다. 국민은 계엄으로 인한 국가적 혼란에 대해 우리 당이 진심으로 반성한다고 생각하지 않는다. 국회의원 전원 명의로 반성문을 썼는데, 그 이후 달라진 게 있나. 장동혁 개인이 미워서 물러나라고 하는 것이 아니다. 그 노선을 상징하는 존재여서다.”
-보수 진영에서 ’오세훈-이준석-한동훈’ 연대를 말한다.
“연대론에 대해선 충분히 공감하고, 자연스럽게 이뤄질 가능성이 매우 크다. 어느 한 사람에게라도 손해가 된다면 어렵겠지만, 지금은 서로 연대를 필요로 하는 상황이다.”
-총괄 선대위원장으로 검토하고 있는 인사가 있나
“사람은 정해진 것 없다. 서울의 현역 의원은 다 참여하게 될 것이다. 다만 업무 중심 실속형 선대위를 꾸릴 예정이다. 민주당 사이즈와 비교하면 3분의 1밖에 안 될 텐데, 그런 매머드 선대위를 지향하지 않는다.”
-정원오 후보에 대한 평가는
“비전 경쟁을 해야 하는데 참 안타깝다. 정 후보가 선거에 뛰어들고 오염됐다고 본다. 제가 시장직 수행하면서 당적이 다른 구청장 단 한 번 차별한 적 없다. 정 후보 본인이 더 잘 알 것이다. 그런데도 ‘3무’(무능·무책임·무비전) 같은 슬로건을 쓴다? 도리가 아니다. 선대위에서 쓰겠다 해도 말려야 정상이다. 무능한 시장이 어떻게 GPCI를 6위까지 끌어 올리나. 그런 표현은 네 번이나 저를 뽑아준 시민에 대한 예의도 아니다. 그런 사람을 1000만 시민이 믿을 수 있겠나. 서울 선거만큼은 품격있게 치렀으면 한다.”
-정 후보 출마선언 직후 여론조사 격차가 있었다
“시간이 갈수록 좁혀지고 있다. 정 후보는 민주당 지지율을 다 반영하지 못하는 반면, 저는 당 지지율보다 높다. 일상으로 스며들어 체감하기 어려웠던 시정 성과가 아직 충분히 알려지지 않았다.
일례로 100% 경유차였던 시내버스를 수천억원 들여 전부 천연가스(CNG) 엔진으로 바꾼 게 2000년대 초반 1기 시정 때다. 대도시 서울에서 맑은 공기를 마실 수 있는 건 그런 정책적 노력이 누적된 결과다. 수십만이 찾는 지금의 한강공원을 만든 ‘한강 르네상스’도 마찬가지다. 삶의 질을 획기적으로 끌어올린 여러 정책을 정확히 비교할 수 있게만 해드려도 뒤집힌다고 본다. 남은 40일 동안 이를 제대로 알리는 것이 전략이고, 누가 시장이 돼야 하는지 판단이 서실 거다.”
-정 후보는 부동산 공약으로 ‘착착개발’을 내세웠는데
“아무리 들여다 봐도 어떻게 ‘착착’하겠다는 것인지 내용이 없다. 정비사업 지정 권한을 자치구로 내리겠다는데, 이미 70%는 자치구로 내려가 있다. 처음 구역 지정하는 부분만 서울시가 담당하고 있다. 그조차도 신통기획(신속통합기획)으로 평균 5년 걸리던 걸 2.5년으로 단축했다. 민간 분양 아파트를 시세 70~80% 수준으로 공급하겠다는 ‘실속주택’도 마찬가지다. 서울시 재원으로 생활 인프라를 제공해 가격을 낮추겠다는데, 그걸 어느 시민이 용납하겠나. 예산만 수십조원이 들어가는 현실과 괴리된 공약이다.”
정우진 박준상 기자 uzi@kmib.co.kr
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