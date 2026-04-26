GH 김용진 사장, ‘실행 중심’ 현장 경영 박차
김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 주요 사업현장을 잇달아 찾아 사업 진행 현황과 안전관리 실태를 직접 점검하는 등 현장 경영 행보를 이어가고 있다.
GH에 따르면 김용진 사장은 지난 20일부터 광교 A17블록(지분적립형주택 건립지), 북수원TV, 주요 산업단지 및 2.4대책 사업지구 등을 잇따라 방문하고 있다. 이달 말까지 주요 권역별 현장을 계속 살필 예정이다. 이를 통해 사업을 더욱 속도감 있고 흔들림 없이 추진할 수 있도록 실행력을 강화하겠다는 구상이다.
GH는 이번 현장방문은 지난해 9월 취임 후 실시한 부서별 현장 업무보고에 이어 두 번째라며 지난 2일 발표한 ‘GH Bridge 2030 행동계획’의 후속 조치라고 설명했다.
앞서 GH는 행동계획 발표를 통해 공공주택 공급 확대, 모듈러주택 활성화, 지분적립형주택 공급 확대 등을 핵심 과제로 제시한 바 있다.
김용진 사장은 “이번 일정은 주요 사업의 진행 상황과 현장 안전관리 실태를 직접 점검하고 직원들을 격려하기 위한 것”이라며 “앞으로도 현장 중심의 실행력을 높이고 마지막 작업자 한 명의 안전까지 책임진다는 자세로 안전 관리를 강화해 도민이 체감할 수 있는 성과 창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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