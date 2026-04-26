‘호남제일루’ 남원 광한루, 보물 지정 63년 만에 국보 승격

국가유산청, 국보 지정 예고

1626년 중건 후 400년 원형 보존

조선 후기 목조건축유산의 정수

전북 남원시 광한루 전경. 국가유산청 제공

호남을 대표하는 목조 건축물이자 조선시대 누각 건축의 정수로 꼽히는 ‘남원 광한루’가 국가지정문화유산 국보로 승격된다. 1963년 보물로 지정된 지 63년 만이다. 약 400년간 원형을 지켜온 역사적 가치와 소설 ‘춘향전’의 무대라는 문화적 상징성을 동시에 인정받은 결과다.