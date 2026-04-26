‘호남제일루’ 남원 광한루, 보물 지정 63년 만에 국보 승격
국가유산청, 국보 지정 예고
1626년 중건 후 400년 원형 보존
조선 후기 목조건축유산의 정수
호남을 대표하는 목조 건축물이자 조선시대 누각 건축의 정수로 꼽히는 ‘남원 광한루’가 국가지정문화유산 국보로 승격된다. 1963년 보물로 지정된 지 63년 만이다. 약 400년간 원형을 지켜온 역사적 가치와 소설 ‘춘향전’의 무대라는 문화적 상징성을 동시에 인정받은 결과다.
국가유산청은 보물로 관리해 온 남원 광한루를 국가지정문화유산 국보로 지정 예고했다고 26일 밝혔다.
광한루는 조선 초기 명재상 황희가 남원에 유배됐을 때 세운 ‘광통루’를 기원으로 하며, 이후 전라도 관찰사 송강 정철 등이 호수와 3개의 섬(봉래·방장·영주), 오작교를 축조하며 지금의 한국 대표 정원 모습을 갖췄다. 1597년 정유재란 당시 소실되는 아픔을 겪었으나, 1626년 남원부사 신감에 의해 현재의 규모로 재건됐다.
국가유산청은 광한루가 상량문과 읍지 등 문헌 기록이 명확하고, 큰 변화 없이 4세기 가까이 원형을 유지해 온 역사적 가치에 주목했다. 특히 본루가 뒤로 기울어지는 현상을 막기 위해 1881년 추가된 계단 형식의 구조물인 ‘월랑(月廊)’은 조선 후기 건축가들의 실용적인 구조 보강 지혜와 조형미가 결합된 독보적인 양식으로 평가받는다.
인문학적 가치 또한 탁월하다. 광한루는 단순한 휴식 공간을 넘어 당대 영남과 호남의 문인들이 교류하며 시문을 남긴 ‘인문학적 교류의 장’ 역할을 수행했다. 무엇보다 인공 연못에 삼신산을 형상화한 섬을 배치한 조경 양식은 신선 사상이 투영된 한국 정원 미학의 절정을 보여준다는 평가다.
현재 보물로 지정된 광한루원 정원 유적과 어우러진 빼어난 경관은 조경사적 측면에서도 국가를 대표하는 명승으로 가치를 인정받고 있다. 이번 국보 승격은 지역의 문화유산이 국가 전략적 자산으로 격상됨에 따라, 향후 남원 지역 관광 브랜드 강화와 문화재 보존 관리 수준을 한 단계 높이는 계기가 될 전망이다.
국가유산청은 앞으로 30일간의 예고 기간 동안 각계의 의견을 수렴하고, 국가지정문화유산위원회의 심의를 거쳐 광한루의 국보 지정을 최종 확정할 계획이다.
남원시 관계자는 “춘향제를 앞두고 들려온 국보 승격 예보가 지역 사회에 큰 활력이 되고 있다”며 “국보 승격에 걸맞은 체계적인 보존 관리와 활용 방안을 마련하겠다”고 말했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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