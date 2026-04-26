지재처, 내달 ‘미국 특허분쟁 대응 전략’ 세미나 개최
지식재산처 특허심판원은 다음 달 8일 서울 강남구 한국지식재산센터에서 ‘미국 특허분쟁에 대한 우리 기업의 대응전략’ 세미나를 개최한다고 26일 밝혔다.
최근 미국 내 특허무효심판(IPR) 절차 시 심판개시 요건이 엄격해지면서 해외 비실시특허권자(NPE)의 특허침해 소송에 대한 기업의 대응이 중요해지고 있다.
이번 세미나는 기업의 실제 사례와 현장 경험을 중심으로 대응 전략을 공유할 예정이다. 기업 및 지식재산 실무자라면 누구나 참석 가능하며 안내 포스터에 포함된 QR코드를 통해 사전 신청 후 참여할 수 있다.
미국 특허무효심판 제도의 최근 동향과 대응 전략, 미국 특허권 침해소송의 흐름과 실무 대응, 미국 진출 기업을 위한 정책 지원 방안 등을 다룰 예정이다.
특히 LG에너지솔루션·LG전자·SK하이닉스·현대자동차 등 산업계 전문가와 해외 특허 실무 경험이 풍부한 전문가들이 참여한다.
종합 토론에서는 기업과 변리사, 공공기관 등이 국내 기업의 미국 특허분쟁 대응 전략과 정책 지원 방향에 대해 논의한다.
김기범 특허심판원장은 “국내 기업이 특허분쟁에 선제적으로 대응할 수 있도록 실무전략 중심의 정보를 제공할 예정”이라며 “기업과 전문가들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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