지재처, 내달 ‘미국 특허분쟁 대응 전략’ 세미나 개최

최근 미국 내 특허무효심판(IPR) 절차 시 심판개시 요건이 엄격해지면서 해외 비실시특허권자(NPE)의 특허침해 소송에 대한 기업의 대응이 중요해지고 있다.

이번 세미나는 기업의 실제 사례와 현장 경험을 중심으로 대응 전략을 공유할 예정이다.

기업 및 지식재산 실무자라면 누구나 참석 가능하며 안내 포스터에 포함된 QR코드를 통해 사전 신청 후 참여할 수 있다.

미국 특허무효심판 제도의 최근 동향과 대응 전략, 미국 특허권 침해소송의 흐름과 실무 대응, 미국 진출 기업을 위한 정책 지원 방안 등을 다룰 예정이다.

특히 LG에너지솔루션·LG전자·SK하이닉스·현대자동차 등 산업계 전문가와 해외 특허 실무 경험이 풍부한 전문가들이 참여한다.

종합 토론에서는 기업과 변리사, 공공기관 등이 국내 기업의 미국 특허분쟁 대응 전략과 정책 지원 방향에 대해 논의한다.