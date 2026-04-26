인천시, 소래습지 국가도시공원 지정 속도

국가도시공원(1단계) 위치도. 인천시 제공

시는 이러한 자원을 체계적으로 보전하고 활용하기 위해 1단계 사업 대상지 103만㎡에 대한 도시관리계획을 수립하는 등 일대의 공원 통합을 위한 사전 절차를 차질 없이 추진하고 있다. 관련 절차는 상반기 중 마무리할 예정이다.

법률 개정과 오는 8월 27일 시행에 맞춰 국가도시공원 지정 신청을 추진할 방침이다.

시는 ‘서해안 고유의 자연과 역사·문화가 공존하는 수도권 최초의 세계적 수준 국가도시공원’ 조성을 목표로 하고 있다. 특히 시민 참여형 모델로 추진 중이다.

시민이 지정 신청 과정에 직접 참여하고 공원의 미래를 함께 설계하는 ‘참여형 국가도시공원’으로 추진한다.

이를 위해 3월 염생식물 식재 행사, 이달 갈대 제거 활동을 진행했다. 다음 달 이후에는 ‘소래 아카데미’ 등 시민 참여 프로그램을 지속적으로 운영한다.