인천시, 소래습지 국가도시공원 지정 속도
인천시는 소래습지를 국가도시공원으로 지정하기 위해 일대의 공원 통합 등을 추진 중이라고 26일 밝혔다.
소래습지는 갯벌, 갯골, 염생식물 등이 어우러진 수도권을 대표하는 자연 생태 자원이다. 서해안 특유의 경관을 간직해 자연경관적 가치가 높다. 과거 염전과 함께 시 등록문화유산으로 등록 추진 중인 우리나라 최초의 소금창고가 있는 역사·문화적 공간이기도 하다.
시는 이러한 자원을 체계적으로 보전하고 활용하기 위해 1단계 사업 대상지 103만㎡에 대한 도시관리계획을 수립하는 등 일대의 공원 통합을 위한 사전 절차를 차질 없이 추진하고 있다. 관련 절차는 상반기 중 마무리할 예정이다. 또 지난해 8월 26일 관련 법률 개정과 오는 8월 27일 시행에 맞춰 국가도시공원 지정 신청을 추진할 방침이다.
시는 ‘서해안 고유의 자연과 역사·문화가 공존하는 수도권 최초의 세계적 수준 국가도시공원’ 조성을 목표로 하고 있다. 특히 시민 참여형 모델로 추진 중이다. 시민이 지정 신청 과정에 직접 참여하고 공원의 미래를 함께 설계하는 ‘참여형 국가도시공원’으로 추진한다.
이를 위해 3월 염생식물 식재 행사, 이달 갈대 제거 활동을 진행했다. 다음 달 이후에는 ‘소래 아카데미’ 등 시민 참여 프로그램을 지속적으로 운영한다. 시민 참여 프로그램과 홍보 활동 또한 확대해 국가도시공원 지정에 대한 시민 공감대를 확산할 계획이다.
유광조 시 도시균형국장은 “소래습지는 단순한 공원을 넘어 대한민국 서해안의 자연과 역사를 대표하는 소중한 자산”이라며 “국가도시공원 지정에는 시민 여러분의 관심과 참여가 무엇보다 중요한 만큼 많은 응원을 부탁드린다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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