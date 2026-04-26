대전시 ‘시민과 함께하는 국가유산 돌봄행사’ 개최
대전시민이 직접 지역의 문화유산을 유지·보수하고 관리하는 행사가 ‘대전 봉소루’에서 개최됐다.
대전시와 대전문화유산 돌봄센터는 25일 봉소루에서 ‘시민과 함께하는 국가유산 돌봄행사’를 개최했다고 26일 밝혔다.
행사가 마련된 봉소루는 조선 인조 시기 장례원 판결사를 지낸 남분붕(1607~1674) 선생이 강학소를 세워 후학을 양성하던 곳이다. 봉소의 뜻은 ‘새들의 보금자리’ 라는 뜻으로 교육도장을 의미한다. 현재 대전시 문화유산자료로 지정돼 있다.
시민들은 봉소루 마루 목부재 기름칠, 담장 보수, 실내·외 청소 등 환경 정비 활동에 참여했다.
또 대전·세종 국가유산지킴이 거점센터(한밭문화마당)와 협력해 봉소루의 역사적 의미를 배우는 해설 및 답사 프로그램도 함께 운영했다.
대전시 관계자는 “시민들이 국가유산의 가치를 직접 체험하고 보존의 중요성을 인식하는 계기가 됐길 바란다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 참여형 국가유산 보존 활동을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
2014년부터 진행 중인 이 행사는 국가유산 보존의 중요성을 알리고 시민들의 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 복권기금을 바탕으로 운영되며 대전에 위치한 국가 및 시 지정·등록 문화유산 등 총 207곳을 대상으로 연 2회 진행된다.
자연적·인위적 재난 및 재해로 국가유산에 피해가 발생하거나 피해가 우려될 경우 긴급조사와 응급조치, 복구지원, 모니터링 및 경미한 수리 등의 보존·관리 활동을 수행한다.
김제선 대전 중구청장은 “문화유산의 보존은 지역사회와 이웃의 관심이 무엇보다 중요하다”며 “과거를 기억하고 현재를 풍성하게 하는 길이 될 것”이라고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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