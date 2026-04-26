대전시 ‘시민과 함께하는 국가유산 돌봄행사’ 개최

25일 대전 봉소루에서 진행된 ‘시민과 함께하는 국가유산 돌봄행사’에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

행사가 마련된 봉소루는 조선 인조 시기 장례원 판결사를 지낸 남분붕(1607~1674) 선생이 강학소를 세워 후학을 양성하던 곳이다. 봉소의 뜻은 ‘새들의 보금자리’ 라는 뜻으로 교육도장을 의미한다. 현재 대전시 문화유산자료로 지정돼 있다.

시민들은 봉소루 마루 목부재 기름칠, 담장 보수, 실내·외 청소 등 환경 정비 활동에 참여했다.

또 대전·세종 국가유산지킴이 거점센터(한밭문화마당)와 협력해 봉소루의 역사적 의미를 배우는 해설 및 답사 프로그램도 함께 운영했다.

복권기금을 바탕으로 운영되며 대전에 위치한 국가 및 시 지정·등록 문화유산 등 총 207곳을 대상으로 연 2회 진행된다.

자연적·인위적 재난 및 재해로 국가유산에 피해가 발생하거나 피해가 우려될 경우 긴급조사와 응급조치, 복구지원, 모

니터링 및 경미한 수리 등의 보존·관리 활동을 수행한다.