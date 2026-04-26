‘2026 강원 방문의 해’…삼척‧양구 5월 추천 여행지 선정
강원도와 강원관광재단은 2026 강원 방문의 해 5월 추천 여행지로 삼척시와 양구군을 선정했다고 26일 밝혔다.
양 기관은 동해를 배경으로 한 ‘삼척장미축제’와 청정 자연환경에서 자란 곰취의 풍미를 느낄 수 있는 ‘양구곰취축제’를 집중적으로 홍보한다.
삼척장미축제는 5월 19일부터 25일까지 오십천 장미공원 일원에서 펼쳐진다. 축제기간 218종, 13만 그루의 장미가 빚어낸 장미의 향연을 만끽할 수 있다. 먹거리존, 놀이기구존, 직업체험존, 포토존, 문화예술전시존, 인기가수 초청 무대 등이 마련된다.
대표 프로그램으로 스토리로 즐기는 삼척 장미축제, 로컬푸드와 주류를 결합한 장미식탁, 장미나라 책 만들기, 인기 캐릭터와 협업한 장미나라 퍼레이드 등이 운영될 예정이다.
양구곰취축제는 같은 달 2일부터 5일까지 서천 레포츠공원 일원에서 열린다. ‘로얄 곰취’를 슬로건으로 곰취를 주제로 한 먹거리, 체험, 콘서트까지 오감을 만족시킬 다양한 프로그램이 진행된다.
어린이날 연휴에 열리는 만큼 어린이를 동반한 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험 프로그램이 운영된다. ‘캐치 티니핑’ 팝업놀이터에서는 아케이드, 액티비티, DIY 체험이 결합된 키즈존이 운영된다.
키즈 어드벤처존에서는 이동식 동물원과 에어바운스, 곰취 키트 만들기 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 상시 진행된다.
도와 관광재단은 강원 방문의 해를 기념해 여행객을 위한 ‘혜택받고 강원여행’ 이벤트도 마련했다. 숙박비 6만원 이상 인증 시 3만원을, 일반 소비 5만원 이상 인증 시 1만원을 강원상품권으로 돌려준다.
주요 관광지 인증 시 경품을 주는 ‘강원관광 빙고 챌린지’ 이벤트도 진행된다.
최성현 강원관광재단 대표이사는 “가정의 달을 맞아 풍성한 축제와 실속 있는 할인 혜택을 준비했다”며 “삼척의 화려한 장미 향기와 양구의 건강한 곰취 풍미를 함께 즐기며 강원에서 완벽한 봄 여행을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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