의정부성모병원, 고난도 ‘타비 시술’ 성공적 도입
경기북부 중증 심혈관 치료 역량 입증
가톨릭대학교 의정부성모병원이 고난도 타비(TAVI) 시술을 성공적으로 도입하며 경기북부 중증 심혈관 치료 역량을 입증했다.
의정부성모병원 순환기내과 김찬준·임성민 교수팀은 지난 23일 고령 및 고위험군 환자를 대상으로 한 경피적 대동맥판막삽입술(TAVI)을 성공적으로 시행하며 본격적인 고난도 심혈관 진료 체계를 가동했다.
타비 시술은 심장의 판막이 좁아지는 대동맥판막협착증 치료법으로, 허벅지 대퇴동맥을 통해 카테터를 삽입해 인공판막을 장착하는 비수술적 방식이다.
기존 개흉 수술과 달리 가슴 절개가 필요 없어 고령 환자도 비교적 안전하게 치료받을 수 있으며, 회복과 일상 복귀가 빠른 것이 장점이다. 이 질환은 치료하지 않을 경우 2년 내 사망률이 50%에 달할 정도로 치명적이다.
이번 시술은 순환기내과를 중심으로 심장혈관흉부외과, 영상의학과, 마취통증의학과 등 각 분야 전문 의료진이 참여한 다학제 협진 체계를 통해 이뤄졌다.
고난도 시술에 요구되는 정밀 영상 분석과 숙련된 술기, 돌발 상황 대응 시스템이 유기적으로 작동하며 성공적인 결과를 이끌어냈다.
김찬준·임성민 교수팀은 “환자의 해부학적 구조에 대한 정밀 분석과 의료진 간 긴밀한 협력이 시술 성패를 좌우한다”며 “지역 내 환자들이 수도권 최고 수준의 심혈관 치료를 가까운 곳에서 받을 수 있도록 역량을 강화하겠다”고 밝혔다.
이태규 병원장은 “이번 성과가 중증 필수의료 네트워크의 핵심 기관으로서 병원의 역할을 보여주는 이정표”라며 “앞으로도 의료 인프라를 지속적으로 확충해 수도권 북부 의료 수준을 선도하겠다”고 강조했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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