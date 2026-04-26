[속보] 국민의힘 대구시장 후보로 추경호 의원 확정

19일 대구 중구 매일신문사 스튜디오에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구광역시장 경선 비전토론회'에서 추경호 후보가 토론회 시작에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

추 의원의 상대는 더불어민주당 소속 후보인 김부겸 전 국무총리다.