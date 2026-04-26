‘삼전·하닉 직행 티켓’…연고대 반도체과 합격선 역대 최고
연세대와 고려대 반도체 계약학과의 2026학년도 수시 내신 합격선이 역대 최고치를 경신했다. 반도체 호황에 삼성전자와 SK하이닉스 취업 연계 혜택이 주목받으면서 수험생 쏠림이 심화된 결과로 풀이된다.
26일 종로학원에 따르면 삼성전자 계약학과인 연세대 시스템반도체공학과의 2026학년도 수시 합격선 평균은 1.47등급이었다. 학과 개설 첫해인 2021학년도 3.1등급에서 크게 상승한 것으로, 6년새 가장 높았다.
SK하이닉스 계약학과인 고려대 반도체공학과의 수시 합격선 평균은 2.68등급이었다. 고려대 반도체공학과 역시 2021학년도 3.25등급 대비 크게 오르며 최고치를 경신했다.
고려대는 정시 합격점수도 공개했다. 반도체공학과의 2026학년도 정시 합격선은 국수탐 백분위 평균 96.67점으로 전년도 95.33점보다 올랐다.
연세대 교과전형(추천형)과 고려대 종합전형(학업우수전형) 합격선은 1등급 초반대까지 형성될 만큼 올라 의대 합격선에 준한다는 분석도 나온다.
임성호 종로학원 대표는 “과거에는 최상위권 이과생의 관심이 의대나 서울대 공대에 있었다면 지금은 연고대 반도체 계약학과로도 일정 부분 이동하고 있다”며 “의대 선호도가 높은 것은 사실이지만 의대 비선호 상위권 학생들에게는 의대를 대체하는 학과 선택지에 들어갔다고 볼 수 있다”고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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