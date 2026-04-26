李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십”

李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십”
이재명 대통령이 과거 대장동 관련 의혹 보도로 한국신문상을 받은 한 일간지에 대한 수상 취소를 언급한 것을 두고 김근식 경남대 정치외교학과 교수가 “진짜 끈질기고 독하고 속좁은 쫄보 리더십”이라고 비판했다.
국민의힘 송파병 당협위원장이기도 한 김 교수는 25일 페이스북에 올린 글을 통해 “뒤끝 작렬도 모자라 언론 협박에 입틀막까지 하는 거냐”며 “참 독한 사람”이라고 말했다.
이어 “3년 전 수상 소식을 지금 소환해서 상을 반납하고 사과하라는 거냐. 이 기사 때문에 대선에서 패배한 거라고 왜 본인이 단정하나”며 “대장동 기사 때문이 아니라 이런 식의 지독한 성격이 무섭고 섬찟해서 국민들이 이재명 후보를 안 찍은 것”이라고 지적했다. 그러면서 “속이 이렇게 좁아서 어찌 통합과 포용의 대통령 리더십을 발휘하겠느냐”고 덧붙였다.
이 대통령은 전날 엑스에 올린 글 통해 “한국신문상 심사위원회는 ‘대장동 이슈 보도에서 파괴력 있는 팩트를 발굴했다’며 수상 사유를 밝혔다고 한다”며 “사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라고 지적했다. 또 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그분’ 이재명을 창조해 보도함으로써 대선에서 민주당 후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꿨다”고 주장했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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